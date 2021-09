CAMEROUN :: Éducation: Le lycée bilingue de Kribi sans proviseur :: CAMEROON

C’est l’ancien proviseur devenu délégué départemental des enseignements secondaires de l’océan qui a joué les proviseurs ce matin en accueillant le préfet parti s’enquérir de l’effectivité de la rentrée scolaire au lycée bilingue de Kribi.

Alors que l’ancien proviseur officiait dans ses nouvelles fonctions en faisant partie de la délégation préfectorale, il s’est furtivement mué en chef d’établissement lorsque la délégation que conduisait Nouhou Bello est arrivée au lycée bilingue.

Jean Maurice NOAH ne s’est embarrassé à présenter la situation de “son établissement” au préfet, sous le regard inquisiteur de plusieurs curieux. Désormais partagé entre le lycée bilingue et la délégation départementale, la récente décision du ministre des enseignements secondaires constitue une véritable incongruité, d’après certains observateurs, au regard des enjeux d’encadrement du bétail d’élèves de ce lycée et l’exigence de la coordination administrative de l’enseignement secondaire dans tout le département. Le lycée bilingue de Kribi compte plus de 6000 élèves.

Avec ses scandales à répétition de porte-monnaie magique et de pornographie, ce lycée aurait faire l’objet d’une plus grande attention en termes d’encadrement. Si les dérives sont survenues avec proviseur rompu à la tâche, à plus forte raison qu’il n’y a pas de proviseur.