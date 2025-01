BELGIQUE :: Hongrie et Pologne : Leur rôle clé dans le procès Baldan contre Von Der Leyen et Pfizer :: BELGIUM

Le procès Baldan contre von der Leyen continue de faire des vagues en Europe. Alors que la justice belge examine la recevabilité de la plainte, la Hongrie et la Pologne pourraient jouer un rôle déterminant dans l’issue de cette affaire. Cet article explore les enjeux de ce procès, les accusations portées contre Ursula von der Leyen et Pfizer, et l’impact potentiel sur la démocratie européenne.

Les plaignants déterminés à aller jusqu’au bout

Le lundi 6 janvier, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal de Liège pour soutenir les plaignants dans l’affaire Baldan contre von der Leyen. Cette plainte, initiée par l’homme d’affaires belge Frédéric Baldan, a rallié de nombreuses victimes de dommages vaccinaux et des organisations comme Notre Bon Droit et Verity France. Parmi les soutiens figurent également l’ancien eurodéputé Rob Roos, connu pour ses critiques audacieuses de la politique Covid de la Commission européenne.

Les accusations portées contre Ursula von der Leyen, Albert Bourla (PDG de Pfizer), et les sociétés Pfizer et BioNTech incluent l’usurpation de fonction, la destruction de documents publics et des faits de corruption. Les avocats des défendeurs invoquent l’immunité juridique, mais les plaignants restent déterminés à obtenir justice.

Un enjeu majeur pour la démocratie européenne

Ce procès dépasse le cadre juridique pour toucher à des questions fondamentales de démocratie et de séparation des pouvoirs. Comme l’a souligné Rob Roos, il s’agit de savoir si la justice peut rappeler les politiciens à l’ordre et garantir qu’ils ne sont pas au-dessus des lois.

La Hongrie et la Pologne pourraient influencer le cours du procès. La Hongrie a notamment demandé des devoirs complémentaires à l’instruction pour obtenir les fameux SMS « disparus » échangés entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla. Ces messages pourraient révéler des négociations opaques et des contrats défavorables aux États membres.

La justice belge tient bon face aux pressions

Malgré les tentatives du Parquet européen (EPPO) de dessaisir le tribunal de Liège, la justice belge a tenu bon. Diane Protat, l’avocate principale de l’affaire, a salué cette résistance et exprimé son optimisme quant à une décision favorable le 20 janvier.

Cette date est cruciale, car elle coïncide avec l’investiture du nouveau président américain. Si la plainte est jugée recevable, l’affaire pourrait avoir des répercussions politiques bien au-delà des frontières européennes.

Les implications pour Pfizer et von der Leyen

Pfizer réclame plus de 60 millions d’euros à la Hongrie pour des commandes de vaccins non honorées. Cependant, si les contrats négociés par Ursula von der Leyen s’avèrent défavorables aux États membres, cela pourrait confirmer des accusations de corruption et de tromperie.

Une condamnation aurait des conséquences majeures pour la présidente de la Commission européenne, qui pourrait être contrainte de démissionner. Cela marquerait un tournant dans la lutte pour la transparence et la responsabilité des dirigeants politiques.

Une affaire à suivre de près

L’affaire Baldan contre von der Leyen est bien plus qu’un simple procès. Elle soulève des questions essentielles sur la démocratie, la transparence et la responsabilité des institutions européennes. Avec la Hongrie et la Pologne jouant un rôle clé, et une décision attendue le 20 janvier, cette affaire pourrait redéfinir les rapports de pouvoir au sein de l’Union européenne.