Le Cameroun interdit l'accès des enfants mineurs aux sites d'exploration et d'exploitation minières

Le ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique (Minmidt), Gabriel Dodo Ndoké, a signé le 30 août, une décision portant interdiction de l'accès des enfants mineurs aux sites miniers.

« Est strictement interdit, pour compter de la date de signature de la présente décision, l’accès des enfants mineurs aux sites d’exploration, d’exploitation minières sur toute l’étendue du territoire national, de même que toute forme de travail à l’intérieur desdits sites impliquant les enfants en deçà de l’âge obligatoire de scolarité tel que prévu par la réglementation en vigueur », écrit le ministre.

Le Minmidt précise que tout opérateur titulaire d’un titre minier contrevenant aux dispositions de cette décision s’expose aux peines prévues [peines pécuniaires] par les textes en vigueur sans préjudice des sanctions administratives prévues par le Code minier et les textes connexes.

« Les brigades nationales et régionales et de contrôle des activités minières du ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique, sont invitées à procéder à des descentes ciblées aux fins de constater les violations aux présentes prescriptions et suggérer des mesures correctives appropriées », ajoute le membre du gouvernement

Cette décision du Minmidt intervient dans un contexte ou des ONG condamnent le travail des enfants mineurs dans les sites miniers au Cameroun et notamment à l’Est du pays. L’ONG Foder, par exemple, mène actuellement un plaidoyer sur le sort des enfants déscolarisés dans cette partie du pays où la principale activité économique demeure l’exploitation des mines d’or. Mais il n’y a pas de chiffres officiels pour mesurer cette déperdition scolaire au profit du travail minier.