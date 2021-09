CAMEROUN :: L'aventurier et son périple. :: CAMEROON

On ne saura jamais, en réalité, ce qui pousse l’aventurier à se lever. Ce n’est vraiment pas les raisons qu’il donne souvent. L’aventurier est un homme à part. Il contemple un jour l’horizon, extérieur à son univers limité, il se met brusquement debout, tu es assis à ses côtés, tout d’un coup, il pousse un cri, le voilà parti. A son départ, la joie inonde son cœur, comme le prisonnier qui sort de prison. Frappé par la lumière et par ce soleil d’automne éclatant, il applaudit sa liberté. L’aventurier ne pense qu’à lui-même d’abord. Il oublie sa mère, ses frères, sa copine. Dans sa mémoire, la date de son départ devient son souvenir d’enfance. Sa famille aussi n’oubliera jamais cette date.

Il y a trois dates importantes dans la vie de l’aventurier : la date de sa naissance, la date de son départ, et celle de sa mort que les autres évoqueront un jour pour lui. Cette ambition de quitter son milieu, est le seul remède au mal qui le ronge. Il pressent quelque chose de rare et d’extraordinaire. Ce secret si singulier souvent, lui échappe lui-même puisqu’il ne peut l’expliquer. Mais une certitude l’habite et il est enfermé dans cette certitude. C’est qu’ailleurs il vivra mieux. Il veut donner quelque chose de lui qui n’est perçu par le commun des mortels.

Libre comme la terre, il a cette confiance et cette force solidement chevillées dans l’âme. Les premières années seront austères. En prenant cette décision, ce qui touchant, c’est le fait qu’il retourne vers le colon. Quoi de plus normal qu’il ait pu nous léguer, faute d’espèces sonnantes, le culte des lointains horizons. Les colons nous ont appris les longues marches dans les champs et dans les savanes. C’est aussi le côté pragmatique de la vie. Ce genre d’attitude n’est jamais une pauvre vie.

Allons donc en aventure.

Rien n’est plus terrifiant que de se lancer en aventure ; s’il faut ajouter aux traitements des ressortissants des pays qu’on traverse ou qui nous accueillent, nous dirons que le parcours de l’aventurier est la seule route qui reste à humaniser. Voici quelques faits que vous trouverez sur votre chemin.

Vous devez savoir que, quittez son pays et entrer dans un autre, marque le début d’une nouvelle vie. Si j’ai vu certains miraculeusement échapper à la souffrance, la grande majorité tombe entre les mains de leur ennemi. C’est-à-dire : la misère, la prostitution, la Feumanya, les basses besognes, la mendicité. Ailleurs on est un peu comme un prisonnier de guerre et traité comme un voyou. Si par malheur on est un intellectuel, on est aussitôt considéré comme un dissident. Ton pays d’origine sait où tu te trouves, ce que tu fais et ce que tu cherches.

L’aventurier arrive toujours à destination ; sa destination n’est jamais connu d’avance. Dans un pays où il ne connait personne, il ne reconnait aucun menu, dans un restaurant tu ne sais pas si la viande qu’on te sert est effectivement la viande de mouton. Tu bois une sauce qui dégage un arrière-goût de sucre si ce n’est pas amer. On te propose de la bière parce que l’eau est rougeâtre, et pour toi le passant, tout est cher.

L’aventurier ne sait pas à proprement parler sa destination finale ; parce qu’en cours de route, un aventurier fanfaron - et il y en a toujours - peut proposer un chemin imprévu. Ne jamais changer son cap d’un coup de tête. On est sur la route pour un voyage qui peut durer plusieurs mois. Selon tes ressources financières, mais surtout ton état de santé physique et mental.

Qui est l’aventurier ?

Très souvent un héros médiocre bavard du quartier. Un ancien prisonnier. A la sortie généralement il ne veut plus rester au pays. Habitué à être leader en prison, il aime prendre la direction des opérations en aventure. Ce dernier peut t’embarquer dans une direction tout simplement parce qu’il veut être l’éclaireur. « Je connais la route » aime-t-il à dire. Pendant tout le parcours, vous êtes rackettez par des policiers et des passants. Pirogue, bus, taxi, marche à pied, voilà tous les moyens. L’Afrique sur la carte est petite, mais quand vous l’abordez-vous comprenez qu’elle est très vaste et vide. Vous aurez à faire à des distances inimaginables. A chaque fois que tu demandes au chauffeur la distance restante, il te dit environ 2500 km. Tu imagines la distance entre Yaoundé et Kousséri aller-retour. Le bus roule à 60 km/h. plein à craquer. Je ne décrirai pas l’intérieur des bus. Il y a quelque chose d’inhumain dans la conscience des propriétaires des bus africains. Ils se préoccupent peu de la sécurité des passagers ou de leur confort.

Après l’étape du bus, il faut se préparer à affronter des chemins de pierre, le désert, la forêt tropicale pourvue des courts arbustes, des serpents. Rares sont les aventuriers qui parviennent à franchir cette nature. Il faut parfois escalader une montagne ou des collines pendant de longues heures, afin d’éviter les contrôles, là encore on peut tomber sur les villageois armés ou des marchands d’esclaves si vous êtes en Lybie ou en Algérie ; les faibles meurent épuisés. Si tu n’es pas fort, on t’abandonne. Des filles parfois se marient en route. Des frères abandonnent leur petit. Des copains abandonnent leurs copines. J’ai vu une dame qui confie son enfant à une association. Il m’est arrivé de confier mon sac à un nigérian qui retournait au Nigéria en le priant de me donner rien que son mail. Celui-ci ne savait pas ce qu’est un mail. Mon sac à un nigérian ! Le reverrai-je ? 15 ans déjà. Le soir arrive, vous êtes en pleine forêt. Il faut dormir, des cris stridents à 200 mètres vous empêchent de fermer l’œil. Des cris on dirait qu’on égorgeait une personne. Le sommeil ce ne sera pas pour ce soir. Peu à près, c’est le silence. Puis des instants après, d’autres cris plus forts, parviennent de tout côté ; on ne sait plus quelle direction prendre. On se regarde avec des yeux gros comme ceux d’une grenouille. Dès ce moment, il faut rester ensemble. Le chef du groupe donne des consignes en cas d’attaque. On enterre l’argent quelque part et on laisse une petite part sur nous. C’est le pire moment pour un aventurier. Il y a aussi quand sa copine se fait violer devant lui. Il entend les gémissements de sa dulcinée qui se sent un peu plus à l’aise pour avoir croiser un nouveau sexe.

Après cet acte, le pessimisme s’installe ; on enregistre les premières démissions. Souvent les vieux qui décident de rebrousser chemin. Les jeunes aventuriers ne se découragent jamais. Il y a un jour de chance. Comme ils aiment à le dire. Toujours et ils avancent. Et s’il leur arrive de dormir, c’est dans des égouts, et un moment des caractères propres aux personnes aux mœurs légères. Ils pètent toute la nuit, des odeurs qui sentent du pourri. Le pire c’est quand on tombe malade. Tu es fini, tout peut s’arrêter là. Commence la nostalgie de ton pays. Ce n’est pas le père, la mère, votre femme, vos enfants qui vous manquent, c’est votre liberté. Vous n’avez plus de liberté vous ne pouvez pas aller ou vous voulez. Votre liberté est restreinte. Vous vous racontez des souvenirs, un monde si lointain de ce qui se déroule sous vos yeux, vous faites des commentaires du football, vous parlez des lions, et de politique.



Sur ce parcours, j’ai rencontré des aventuriers qui avaient déjà deux ans de route. Des malades, des filles enceintes abandonnées dans des petits villages, des personnes qui ont des grosses blessures sur le pied, des blessures qui saignent abondamment mais qui n’empêchent pas ce dernier de continuer quand même son périple. Le maître du voyage qui est à son troisième essaie, vous montre les corps en décomposition. Les interminables espace de sable. À la fin, vous vous rendez à l’évidence que vous allez laisser dans ces pays des années de votre jeunesse. Votre apparence est affreuse, triste, vous perdez une part de votre humanité. Vous commencez à tirer un trait sur votre passé, quittant petit à petit ton être profond, et à jamais.

Lorsque vous arrivez dans un pays comme la Côte d’Ivoire, Algérie ou Maroc, Mauritanie, vous trouvez des camerounais qui errent depuis des années. Tu rencontres des personnes célèbres oubliées. Tristement célèbres quelquefois. On t’apprend que c’est tel ; il était un grand chanteur camerounais. C’est lui le compositeur de telle chanson. Là c’est un footballeur, c’est lui le buteur de la finale de 199… le voilà sur une photo avec Popol. On te brandit une carte photo où le président lui sert la main lors des présentations de l’équipe. Cette photo, il l’a toujours sur lui et ne parle que de cette finale. On vous mène également chez les vieilles rombières qui sont tombées dans la prostitution et qui dirigent un Nganda. Un doyen vous présente des femmes qui bavardent à bouche que veux-tu, c’est telle fille, au Cameroun elle sortait avec tel directeur ou c’est elle qui avait le cabaret Orila. Puis, il ajoute : « c’est dur ici man » … Qu’est-ce que tu es venu faire ici ? Toute la journée, il te posera la même question… qu’est-ce que tu es venu faire ici ? Es-tu prêt à tout ? est-ce que tu es prêt à tout ? Regarde tel qui est assis là, voici 5 ans qu’il est là. C’est là que vous prenez conscience que vous allez affronter toute une nouvelle expérience de la vie.

La première chose qui vous vient à l’esprit, c’est de vous demander quand vous allez quitter cet endroit. Un jour, vous apprenez qu’un de vos amis est mort pas de suite de maladie, mais qu’il voulait sauter du train. Pendant des jours vous demeurer dans l’angoisse, le choc vous affecte mentalement. Terrible.

Tu n’es vraiment pas libre, les mauvais regards des voisins. En cas de vol, tu es le premier désigné parce que l’étranger est toujours soupçonné dans les méfaits. On vous surveille matin midi, soir. Une fausse vision de l’aventurier. Le vrai aventurier ne vole pas. Il cherche sa route et un travail. J’ai vu des aventuriers être injustement accusés et ligotés alors qu’ils n’avaient rien à voir dans les faits qui leur étaient reprochés. Le Gabon est fort dans cette caricature. C’est aussi la limite de leur intelligence. A tout moment, vous réalisez que vous n’êtes pas un homme libre, mais vous devez faire avec. Vous avez perdu votre dignité en allant chez les autres. Vous perdez toute espérance. Quand on te prend dans un travail, c’est pour que tu deviennes esclave. Les habitudes changent, vous glissez tout droit vers la folie à cause du travail que vous exercez. Vous tournez en rond et une seule idée vous obsède à partir de là. Retourner chez vous. Vous devenez un simple citoyen, et le dernier des patrons peut vous malmener comme il le souhaite.

Beaucoup d’anxiété vous avez une chance de sortir de là quand vous êtes entré dans un pays européen. On peut respirer la liberté même si c’est pour un court instant avec désormais des nuits sans lune. Combien ingrat sont les aventuriers, je ne sais combien j’ai accueilli à Dakar, en Mauritanie au Maroc, à qui j’ai donné du boulot, acheté de vêtement, payé l’école, facilité leur départ pour l’occident. Grace à mes positions à l’extérieur, j’ai toujours changé la vie de mes compatriotes rencontrés dans les pays africains et même en occident. L’aventurier ne cherche qu’à partir. Dès qu’il est parti, il n’a pas de souvenirs. Très souvent avant de partir, s’il ne te laisse pas dans un problème avec ton voisin, il t’insulte, ou te calomnie dans toute la ville. C’est quelque fois la canaille qu’on trouve sur le routes. J’en ai compté 99/100 sont des fripons égrillards. J’ai toujours pris l’aventure comme un moment d’occuper son esprit ; il faut s’efforcer de penser à autre chose, ne pas oublier que c’est une étape de la vie, et qu’une autre vie vous attend après celle-là. Aussi je suis toujours revenu sur mes pas. J’ai repassé où j’avais pris mon premier café. Il n 'y a rien de plus heureux de revoir ceux qui t’ont aidé à traverser. C’est la récompense même du sens de ton voyage. Retrouver ton chemin lorsque tu as réussi. C’est en ce moment que vous pouvez écrire votre histoire