Situé au 2e étage du centre commercial B’ssadi Galleries, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, les travaux de construction d’une salle haut standing de sport ont atteint leur vitesse d’achèvement. En même temps qu’elle assure le bien être, cet important investissement offre l’accès à tous les métiers de sport.

L’idée vient de Clauvis KONTCHEU MOFANG, diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales ESSEC de Douala et Promoteur de plusieurs sociétés au CAMEROUN, TCHAD et en RDC dans les domaines de l’Assurance, l’Immobilier, les Médicaments, les Loisirs et Sport. Un constat « Il manquait quelque chose aux salles de sport déjà présentent au Cameroun ». Il fallait inventer une salle de sports futuriste qui viendrait combler ce vide. Le jeune en quête de bien-être et d’épanouissement sont ici les premières cibles.

Mega Gym Fitness est ainsi né. Seulement, est-ce un gymnase multisports ? Un lieu de divertissement ? Un incubateur des différents métiers liés au sport ? Méga Gym Fitness est tout cela à la fois. Pour le grand plaisir de tous les habitants de Douala et au-delà le promoteur de B’ssadi galléries, un espace de vie et de divertissement par le sport a voulu joindre l’utile à l’agréable. Clauvis KONTCHEU MOFANG, le promoteur le confesse lui-même « L’investissement pour créer une salle de sport de ce standing est extrêmement lourd et conséquent. Heureusement, il s’agit d’un projet passionnant fruit d’efforts personnels qui ne compte pas s’arrêter à Bonamoussadi. Nous comptons nous étendre dans les prochains mois dans d’autres quartiers de Douala notamment Akwa et Yassa. Puis, d’autres villes du Cameroun ».

Les enjeux de cet important investissement à 100% camerounais et sur fonds propres étant de Libérer du stress, nous reconnecter avec nous-mêmes et atteindre un état de calme et de tranquillité intérieure et un état de bien-être profond. A B’ssadi on confesse C’est pour cela que nous avons ajouté le hammam. Un espace calme et paisible où vous pouvez vous détendre sans être dérangé. Avec des éléments apaisants tels que des bougies parfumées, et des essences naturelles.

Bien plus et pour le bonheur des sportifs de haut niveau, Mega Gym Fitness s’est adossé à l’équipementier italien Technogym qui équipe tous les villages olympiques depuis les Jeux de Sydney en 2000. Et considéré comme la référence dans son domaine. Sur le cardio training, sur la partie force, sur la musculation guidée, sur les poids libres ses équipements constituent un gage de qualité. C’est aussi 15 machines de cardio, 18 machines de musculation, 1 machine spéciale, 67 haltères et 3 bancs de musculation réglables.

Avec, cerise sur le gâteau, un engagement à améliorer et renforcer l'accès aux métiers du sport ainsi que leur attractivité. Le décompte fait, près de 100 emplois directs qui sont créés dans une volonté manifeste de son promoteur d’améliorer la situation de l’emploi des jeunes qui représentent 85% de l’effectif de la Société Bien-Etre SARL.