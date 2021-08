WAMBO – Bolingo : l’amour entre le Cameroun et le Congo :: CAMEROON

L’amour pour le Congo raisonne au fond du cœur de Wambo. Le chanteur et percussionniste camerounais célèbre la fraternité entre les nations congolaise et camerounaise. « Bolingo » est le titre musical au centre de cette célébration.

Depuis plusieurs années les camerounais ont un fort attachement pour le linguala, langue congolaise. Wambo, chanteur, auteur-compositeur et percussionniste n’est pas reste. Lui qui, entre en 1988 et 1992, assurait les percussions auprès de la légende Papa Wemba de regretté mémoire. Cette immersion dans l’univers de la musicalité de cette langue l’a conduit à écrire la chanson « Bolingo ». Ce titre veut justement dire « Amour » en linguala. La chanson en elle-même est une véritable histoire d’amour, bien qu’un peu mélancolique.

Plusieurs rythmes fusionnent ensemble pour un donner un cocktail de saveurs auditives à la sa sauce world music. Wambo reste fidèle à lui-même… Jazz, makossa, rumba sont parfaitement liées et agrémente la charge émotionnelle transmise par le chanteur. Le vidéo clip, une réalisation de NS Pictures, traduit à suffisance la tristesse d’un amour perdu. Le refrain en dit long : « amour tu es parti, tu m’as laissé dans le désarroi / pardonnes-moi, sinon je risque de mourir ».

Wambo ou alors Manuel Wandji est un percussionniste, chanteur, danseur et auteur-compositeur franco-camerounais. Manuel Wandji a accompagné entre autres Papa Wemba, Ray Lema, Geoffrey Oryema, Ben Harper, Manu Dibango et même Tom Jones. Manuel Wandji est également compositeur de musiques de danse contemporaine. Il est auteur de plusieurs albums tous produits par son propre label Wambo Productions, notamment Radio Trottoir (1994), Rhythms of life (1999), Spirit of roots (2002), Planet groove (2005) et voyages & friends (2013).

Wambo révèle au public Henri DIKONGUE en produisant ses 2 premiers album (« Wa » et « C’est la vie ») et tournera avec lui dans le monde entier pendant 4 ans.