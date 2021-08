CAMEROUN :: D'Jino Art Contest : Le Quinté gagnant du Littoral est connu! :: CAMEROON

William Kobe, Rinel Djeuga, Stevie Douanla, Cynthia Boulou, et Ludovic Kingoum, sont les cinq artistes qui vont représenter la région du Littoral à la finale nationale du D’jino Art Contest.

La finale régionale Littoral du concours "D'Jino Art Contest" a livré ses vainqueurs ce mercredi 25 août 2021 après une compétition des plus rudes qui a mis aux prises dix candidats avec un jury constitué de Tony Nobody, Keulion, professeur Tally Mbock Mbock et Apollo Amaya,

Dix candidats ayant disposé chacun de cinq bonnes heures d’horloge pour peaufiner leurs œuvres à soumettre aux jurés qui, quant à eux, avaient pour critères de notation la présentation du candidat et son art, le rendu visuel, la technique choisie pour la représentation et le respect du thème. Des critères qui comptaient pour 5 points.

A l’occasion, l’avis du jury a compté pour 80%, tandis que celui du public qui se faisait en présentiel et sur les plates-formes digitales, Facebook notamment, constituait les 20% restants.

On aura retenu que la tâche du jury se sera finalement révélée, pour ainsi dire, la plus rude, en raison de la bonne tenue des candidats qui ont tous présenté des œuvres de haute facture : «La délibération a mis beaucoup de temps parce que les candidats se valent. Ça s'est joué dans les détails », a expliqué à cet effet, professeur Tally Mbok.

Au finish, les résultats se révéleront les suivants :

William Kobe avec 73% ;

Rinel Djeuga (71,04%) ;

Stevie Douanla (68%) ;

Cynthia Boulou (65,04%) ;

Ludovic Kingoum (62,04%).

De quoi pousser à l’exaltation les candidats retenus pour participer à la grande finale, à l’instar du meilleur d’entre eux, William Kobé, qui s’est dit très heureux de représenter Douala à la grande finale. « Ce n'était pas facile. La concurrence était rude. Mon ambition étant de porter haut l'art camerounais dans le monde. Je donnerais tout pour remporter cette compétition », a-t-il réagi suite à la proclamation des résultats.

Organisée par la marque de boisson gazeuse D’jino pour permettre aux jeunes âgés entre 15 et 35 ans de faire valoir leur savoir-faire dans le domaine de la peinture, du dessin, du graffity, du Body Painting, et du graphisme, le concours D'Jino Art Contest dont la première édition a été lancé début juillet dernier, dans un contexte encore marqué par la pandémie du Covid-19, d’où son thème « Art fights Covid », s’est fixé pour objectif de promouvoir les talents artistiques camerounais à travers un concept fédérateur : faire de l’art un canal de sensibilisation des populations, tout en confortant la position de leader de la marque D’jino.