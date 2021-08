CAMEROUN :: DECLARATION DU MPDR SUR LES ACTES TERRORISTES CRIMINELLES DE BALI ,Intervenus le lundi 23 Août 2021 :: CAMEROON

Pour rien au monde, et d’aucune manière, la République, symbole de l’Etat de droit, garante de notre identité et maîtresse de notre sécurité et de la sécurité de nos biens, protectrice de nos emblèmes et cadre référentiel de l’ensemble de nos institutions, ne cèdera devant des criminels drogués, qui utilisent, usent et abusent du prétexte fallacieux des velléités sécessionnistes, pour conduire leurs desseins de banditisme, leurs cruautés et leurs immoralités.

Il n’y a pas de secret ni de nouveauté, dans l’art de semer la méchanceté, la haine, le désordre et la bêtise criminelle. Le Cameroun a connu certes une époque où de vrais et vaillants nationalistes, contraints de se battre pour l’indépendance, s’étaient vus imposer une lutte armée pour laquelle ils n’étaient pas préparés. Mais alors que la messe était presque déjà dite sur le sort du pays depuis 1960, des bandes criminelles se sont mués en supposés nationalistes, bradant et violant le nom, les insignes et les consignes de l’UPC, pour tuer, brûler, assassiner, semer la jalousie, racketter et incendier.

Nous y sommes, nous y sommes encore, et cette fois dans les deux régions anglophones du pays, au regard de ce qui vient de se passer à Bali le lundi 23 Août 2021. Ces criminels terroristes sont loin des populations, et n’agissent pas dans leur intérêt.

Le MPDR condamne avec la plus extrême énergie, l’acte barbare des terroristes sanguinaires et drogués.

Le MPDR appelle le Gouvernement de la République, à mobiliser nos forces de défense et de sécurité utilement, pour pourchasser, traquer, arrêter ces criminels, par tous les moyens appropriés.

Le MPDR met en garde les leaders d’opinion, toute personne morale ou physique, qui serait tenté de démontrer de la complaisance envers ces bandits sans loi ni foi

Le MPDR exprime sa solidarité et sa profonde compassion aux populations, en les suppliant de rester confiant dans la seule démarche qui nous rendrait la paix, en somme le dialogue et la confiance dans les institutions de la République./.

Yaoundé, le 26 Août 2021

Le Président, Médiateur Universel

SHANDA TONME