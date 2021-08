Miss Cameroun 2021: Les candidates du Littoral et du sud-ouest sont prêtes :: CAMEROON

Les 20 jeunes demoiselles qualifiée pour les finales régionales du littoral du concours Miss Cameroun ont été présentées à la presse ce samedi 21 Août à Douala.

Elles sont jeunes , belles et intelligentes. Elles ont entre 19 et 25 ans, elles, ce sont les 20 finalistes régionales pour la région du littoral du célèbre concours Miss Cameroun 2021.

« la beauté au service de la santé » est le thème choisi par le comité d’organisation pour cette année.

Il faut dire que pour cette édition expressément au vu du contexte sécuritaire dans les régions anglophones, les Miss du Sud-ouest vont concourir aux côtés de celles du Littoral. Le Comica a décidé de sélectionner 10 de chaque régions.

Après leur stage bloqué qui débute le mardi 24 août prochain, elles iront du côté de Yaoundé où elle seront suivies et encadrées par les deux coachs que sont Mr Abessolo et Duchesse Kolè miss littoral 2020 et 5è dauphine du concours Miss Cameroun.

Rappelons tout de même que pour être éligible au concours Miss Cameroun, il faut être d’origine et de nationalité camerounaise, avoir entre 17 et 28 ans , mesurer au moins 1m68 et être célibataire sans enfant.

Le rendez-vous est donc pris pour ce 25 Août 2021 pour voir ces reines de beauté redoubler d’efforts pour être qualifiées pour la grande finale nationale.