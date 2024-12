CAMEROUN :: Enveloppe Budgetaire : Douala 1er joue la carte de la prudence :: CAMEROON

3 345 000 000 FCFA, c’est le budget adopté par Douala 1er lors de son conseil municipal tenu ce 23 décembre 2024.

Après une année 2024 marquée par des difficultés économiques, le budget 2025 s’annonce comme une réponse pragmatique aux défis financiers de la commune. Initialement prévu à 4 371 000 000 FCFA, il a été revu à la baisse en raison d’un faible taux de recouvrement des recettes, évalué à seulement 45%.

Ce budget, qualifié de prudent par les élus, repose sur des priorités clairement définies, avec l’objectif de maintenir les services essentiels tout en anticipant une meilleure visibilité fiscale en 2025. ‘‘Le budget de 2025 est un budget qui se veut prudent parce que la nouvelle loi sur la fiscalité ne nous laisse pas une grande visibilité (...) Nous souhaiterions que cette année 2024 passe véritablement et nous espérons que l'année 2025 sera meilleure que celle-ci.’’ tel est le souhait du maire de cette commune qui espère atteindre tous ses objectifs en 2025.

L’enveloppe budgétaire est répartie en quatre programmes majeurs. Le premier, consacré à l’offre des services sociaux de base, mobilise 731 000 000 FCFA pour répondre aux besoins essentiels des populations. Le second programme, dédié au développement économique et à la protection de l’environnement, bénéficie de 798 727 667 FCFA. Le troisième, axé sur la citoyenneté, la culture, le sport et la jeunesse, dispose de 168 000 000 FCFA. Enfin, le quatrième programme, qui regroupe les dépenses liées au fonctionnement général et au soutien des autres programmes, est doté de 1 747 597 424 FCFA. Ce dernier inclut l’entretien des infrastructures communales, la gestion des locaux administratifs, ainsi que la prise en charge des conseillers municipaux et certains projets d’envergure.

Le budget 2025 se divise en deux grandes catégories de dépenses : 2 016 647 424 FCFA pour le fonctionnement, dont 607 099 424 FCFA sont affectés aux charges de personnel, et 1 428 477 867 FCFA pour l’investissement, avec une dotation en crédits transférés de 342 000 000 FCFA.

La session a également été permis l’élection d’un nouvel adjoint au maire. Suite à la nomination de Noël Emmanuel Essomba au poste de Directeur Général de l’Hôpital Général de Yaoundé, les conseillers municipaux ont élu Hélène Iboussi, membre du RDPC, pour occuper le poste de 4e adjoint au maire. Son élection a été unanimement saluée, les conseillers voyant en elle une personnalité capable d’apporter un souffle nouveau à l’équipe dirigeante.