ROYAUME-UNI :: Liverpool FC va défier Tottenham en Premier League :: UNITED KINGDOM

Le temps sera agréable à Londres et à TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM pour les fans et les amoureux du ballon rond. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un grand pas dans ce rendez-vous de prestige. Pour le compte de la 17ème journée de PREMIER LEAGUE la bataille sera rude sur le terrain pour encore être le meilleur en ayant un peu plus jusqu’à plusieurs millions, ceci à travers Supergooal !

Dans le face-à-face TOTTENHAM HOTSPUR – LIVERPOOL FC profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine flamboyante. Une affiche qui met aux prises deux clubs d’histoire et concurrent pour le titre qui enregistrent des résultats différents depuis quelques journées annonçant une rude bataille sur le terrain.

Avec sa cote de 1.70, LIVERPOOL FC premier au classement est le favori de ce duel et devra tout faire pour disposer de son adversaire afin d’obtenir un bon résultat qui lui fera un grand bien au classement. Une belle occasion pour les coéquipiers de DIEGO JOTA de prendre une grande distance avec ce dernier au classement et croire à son potentiel cette saison. Les REDS savent qu’ils n’auront pas droit à l’erreur dans ce déplacement et compte jouer à fond leur chance afin d’avoir les trois points de la journée et garder le leadership.

Pour TOTTENHAM HOTSPUR dixième au classement avec sa cote de 4.01, il faudra réaliser un bon match face à un prétendant au titre en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à son vis-à-vis sur son terrain et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui redonnera confiance pour la suite. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de HEUNG-MIN SON qui ont du mal à trouver leur aura de toujours mais ils tenteront leur chance pour faire un excellent match et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur sera très bénéfique au classement et pour la suite.

Ce sera le 38ème match entre les deux clubs toutes compétitions confondues avec 20 victoires pour LIVERPOOL FC contre 9 pour TOTTENHAM HOTSPUR et 8 matchs nuls. Il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

