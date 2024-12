CAMEROUN :: Major en préparation militaire simplifiée, 2e cuvée de la National School of Local Administration :: CAMEROON

Le jeune homme compte parmi les 445 apprenants de la 2e cuvée de la National School of Local Administration (Nasla) sortie le 06 décembre 2024

Nouhou Saïdou, étudiant en Administration et gestion des politiques sociales, est le major de la 2ème cuvée de la Préparation Militaire de la Nasla. Ceci au terme d'une formation d'un mois. Son parcours au sein du Centre d'Instruction et d'Application de la Police (CIAP) de Mutenguene, lui a permis d'acquérir des compétences militaires essentielles.

Du 7 novembre au 6 décembre 2024, Saïdou et ses camarades ont vécu une expérience intense. « Nous avons participé à des manœuvres physiques exigeantes, notamment des exercices comme les "fesses-fesses" et la marche en canard », raconte-t-il. Un moment marquant de leur formation a été leur séjour de trois jours au stade A du CIAP, où ils ont dû rester 24 heures sur 24 sans pouvoir se laver.



Malgré la brièveté de leur formation, les défis étaient nombreux. Chaque matin, les participants se levaient à 4 heures pour une séance d’activité physique. « Cette discipline nous a appris à marcher en "petite foulée" lors des rassemblements pour la levée des couleurs à 7 heures », explique-t-il.

Au cours de cette période, Lui et ses camarades ont également été initiés aux bases de l'Ordre Serré et Cérémonial Militaire (O.S.C.M.). Ils ont appris à distinguer les différents types d'armes conformément à la loi No 2016/015, et ont même reçu une formation pratique sur la manipulation et l'entretien des armes à feu. « À la fin de cette formation, nous avons reçu nos parchemins, devenant ainsi des officiers de réserve », souligne-t-il avec fierté.

En tant que futurs cadres de l’administration locale, Saïdou et ses collègues sont appelés à travailler en étroite collaboration avec les Forces Militaires et de l'Ordre (FMO), mettant ainsi en pratique les enseignements reçus.

Nouhou Saïdou se demarque ainsi comme un apprenant un apprenant engagé et prêt à contribuer à la sécurité et au développement de son pays grâce à l'expérience acquise à la Nasla.