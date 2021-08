CAMEROUN :: Judith Yah Sunday, DG Camtel « Nous avons répondu aux exigences de la CAF et la FIFA » :: CAMEROON

Le tirage au sort des 24 équipes en compétition de la finale Coupe Africaine des Nations (CAN TOTAL) aura lieu au palais des congres de Yaoundé ce jour. La semaine derniere, Le Directeur General de la Cameroon telecommunication (Camtel) Judith Yah Sunday est descendue sur les lieux pour s’enquérir de l’Etat des travaux. Accompagné du Directeur du Palais des Congres, Christophe Mien Zock, ils ont noté avec satisfaction l’avancée de ces travaux. Pour le DG Camtel, ce tirage au sort se déroulera dans des conditions de qualité optimale. Avec le Directeur du Palais des Congres, elle donne les précisions.

Les conditions de travail des équipes Camtel.

Merci de me donner la possibilité de parler du service que Camtel a offert pour le tirage au sort de la CAN TOTAL 2021. Je voudrais remercier le Directeur du palais des congres pour l’assistance que ses équipes ont apportés aux équipes de CAMTEL pour leur permettre de travailler avec diligence et efficacité.

L’aspect technique

Comme vous le savez, ce site n’était pas prévu pour le tirage au sort. Il ya juste deux semaines nous avons été informés de ce que c’est le palais des congres qui abritera cette activité. Les équipes de CAMTEL ont travaillé d’arrache pied pour créer des liens de 11KM d’un coté et 6 Km de l’autre pour s’assurer de la redondance et la permanence du signal pour que l’évènement se passe dans des conditions de qualité optimales

Les exigences CAF et FIFA

Nous avons répondu aux exigences autant de la FIFA que de la CAF. Du coté CAMTEL, tout est prêt pour que cet événement du tirage au sort se passe dans de bonnes conditions.

Le Directeur du Palais des Congres

Je vais utiliser une image du football pour dire que nous sommes les porteurs d’eau, les meneurs de jeu qui aident l’avant centre à marquer. Aujourd’hui l’avant centre c’est le Directeur de CAMTEL qui est venu s’assurer que tout ce qui concerne internet va bien se passer. Le Directeur du palais des congres est là pour l’aider à marquer les buts en ce qui concerne les télécommunications.

Je crois que le Directeur de Camtel va rentrer d’ici satisfaite du rôle que nous sommes entrain de jouer avec efficacité.