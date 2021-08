"Lady Sonia" est au Cameroun ! :: CAMEROON

Au cours de son séjour l'influenceuse et coach en développement personnel va entre autre animer deux conférences sur l'entrepreneuriat à Yaoundé et Douala.

Arrivée au Cameroun ce samedi 07 Août, Sonia Mabiala plus connue sous le nom de « Coach Sonia » ou « Lady Sonia >> était devant la presse locale ce mardi 11 Août pour donner des précisions sur les contours de son séjour en terre camerounaise.

« Nos filles n’ont pas besoin d’être Chiza pour réussir ou pour être influentes » « je veux pousser les femmes à aller à l’école et à ne pas s’arrêter sur la beauté physique ».

Voilà Deux morceaux choisis dans la panoplie qu’a servi Lady Sonia aux hommes et femmes de médias de la ville de Douala .au cours de la conférence de presse organisée en son honneur.

Après Un premier séjour au pays de Samuel Etoo, la fondatrice de l'Academie Libre, Epanouie et Influente, est de retour et va mener plusieurs activités dont des conférences avec des femmes pour leur inculquer des valeurs qui leur permettront sûrement de ressortir le meilleur d’elles a en croire Lady Sonia.

L'activiste socio-culturelle va ensuite s'entretenir avec ses partenaires locaux, visiter des Centres de Formation technique, rencontrer les entrepreneurs et faire des dons aux organisations à but non lucratif, aux orphelins.

Il faut rappeler que Sonia Mabiala est une métisse congolo- burkinabé prédicatrice de l'Evangile du Christ. Passionnée par le développement personnel.



La célèbre hôte du Cameroun a une grande renommée à travers le continent africain. En 2020, elle a été classée parmi les 100 personnalités les plus influentes d'Afrique par le journal Jeune Afrique. Entrepreneure, conférencière, experte en relations, l'ancienne diplomate de l'ONU est décrite comme l'ambassadrice de l'épanouissement personnel. Cette titulaire d'un Master en ingénierie commerciale est aujourd'hui suivie sur les réseaux sociaux par 2 millions de personnes.

« Les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ils communiquent avec leurs amis. Des gens me suivent du Mexique, du Guatemala, de Russie,... Les réseaux sociaux ont permis de vulgariser le coaching et ont permis à ceux qui n'ont pas les moyens d'y avoir accès facilement.», expliquait-elle son succès sur la toile à Radio France Internationale (RFI) il y a deux ans.

Chrétienne fervente, Lady Sonia considère son activité comme une mission passionnante qui active et déclenche l'épanouissement dans les coeurs abimés par les ruptures amoureuses, les échecs incessants, les rejets, les abus, les pensées suicidaires et les dépressions chroniques. La consultante internationale encadre un millier de femmes à travers le monde.

L’histoire raconte que celle qu’on appelle aujourd’hui Lady Sonia ou encore coach Sonia est devenue coach à la suite de tourments personnels. elle a su trouver la force pour remonter la pente et souhaite faire profiter des bienfaits tirés de son expérience au plus grand nombre