Cameroun - Racine Sagath est décédé : le bikutsi en deuil

L'artiste bikutsi Racine Sagath, auteur du tube « Ton Caleçon fait quoi chez moi », est décédé ce samedi 12 septembre 2026 après des mois de maladie. Retour sur sa carrière.

Figure du bikutsi camerounais et auteur du tube « Nnem Mintié », Racine Sagath s'est éteint ce samedi 12 septembre 2026 après plusieurs mois de maladie.

Racine Sagath est décédé. L'artiste bikutsi camerounais, de son vrai nom Paul Bede Onye, s'est éteint ce samedi 12 septembre 2026 après plusieurs mois de maladie. Il avait été plongé dans le coma, avant d'en sortir, selon ses propres déclarations à Laura Dave Média le 24 juin 2026.

Il laisse derrière lui une chanson que tout le Cameroun connaît par cœur. « Nnem Mintié ». Mieux connue sous le nom de « Ton caleçon fait quoi chez moi ».

Une phrase. Un tube. Une époque.

Le bikutsi perd l'un de ses visages. Et 2026, décidément, n'épargne pas la scène camerounaise.

Une carrière forgée dans le bikutsi

Paul Bede Onye. C'est le nom que portait Racine Sagath avant que la scène ne s'empare de lui. Il a grandi dans le sillage des Sagaciens, un groupe de bikutsi basé à Yaoundé, qu'il a dirigé aux côtés de Michel Sagath, Roger Sagath, Paolo Sagath et JP Sagath.

Le groupe a marqué la scène locale dans les années 1990. Mais c'est en solo que Racine Sagath a écrit sa légende.

En 2001, il sort « Nnem Mintié ». Un album, un titre, un refrain. Les mélomanes l'ont rebaptisé « Ton caleçon fait quoi chez moi », à cause d'une phrase qui restera dans les annales.

L'album a connu un franc succès. Il a installé Racine Sagath comme une figure du bikutsi moderne, capable de moderniser le genre tout en préservant son essence.

Il a enchaîné avec d'autres projets. En 2007, il a sorti « Mes yeux ont vu », son quatrième album solo. L'album montrait un artiste qui refusait de se cantonner au seul rythme bikutsi, explorant d'autres cadences.

Puis le silence. Long. Presque dix ans.

En 2021, il a fait un come-back remarqué. Mais ce retour a été marqué par une polémique : le rappeur Ko-C a repris le refrain de « Nnem Mintié » dans l'un de ses titres, aux côtés de Coco Argentée. Racine Sagath a déclaré que ce remix lui avait « fait du mal ». Une blessure d'artiste, dans un milieu qui recycle sans toujours créditer.

Le combat contre la maladie

Les premières alertes sur son état de santé datent de juin 2024. Le communicateur Serge Tamba avait lancé un cri d'alarme sur les réseaux sociaux. Racine Sagath était « entre la vie et la mort » dans un hôpital de Yaoundé.

Le diagnostic évoqué : un diabète au stade avancé. Le chanteur était « cloué au lit depuis près de 6 mois », sans force pour chanter.

Une quête de solidarité avait été lancée sur les réseaux sociaux pour l'aider à financer ses soins. En novembre 2025, une intervention médicale urgente de 3 millions de FCFA était évoquée.

En janvier 2026, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, lui a rendu visite à l'Hôpital Général de Yaoundé. Un geste de compassion, alors que l'artiste venait d'être admis en soins.

Le 2 février 2026, il est sorti de l'hôpital. « Sur ses propres jambes », selon le communiqué de l'Hôpital Général de Yaoundé. Une lueur d'espoir.

Le 24 juin 2026, il a accordé une interview à Laura Dave Média. Il a expliqué avoir été plongé dans le coma, avant d'en sortir. Il poursuivait sa convalescence.

Trois mois plus tard, il est décédé.

Nous n'avons pas pu obtenir de confirmation officielle sur les causes exactes du décès ni sur les circonstances précises de ses derniers jours. La nouvelle a été annoncée par plusieurs médias camerounais ce samedi 12 septembre 2026.

2026, année noire pour le bikutsi

La disparition de Racine Sagath n'est pas un cas isolé. Elle s'ajoute à une série de deuils qui frappent le bikutsi camerounais cette année.

En janvier 2026, Sabada Zang Salome Modèle, alias « Déesse de l'amour », a été retrouvée sans vie à son domicile à Bordeaux, en France. Elle avait marqué le genre avec des titres comme « Je suis femme amoureuse ».

En avril 2026, Victoire Fil'In, de son vrai nom Béatrice Chantal Eloundou, est décédée des suites d'un malaise. Elle s'était imposée dans les années 2000 avec « Je m'endormirai dans tes bras ».

Trois figures du bikutsi en neuf mois. Une hécatombe qui pose une question : que fait-on pour les artistes camerounais vieillissants ou malades ?

La question de la prise en charge des artistes

Le cas de Racine Sagath l'a mise en lumière. Un artiste qui a produit un tube national a dû compter sur une quête de solidarité pour financer ses soins. Une situation qui n'est pas isolée.

Le ministre de la Santé s'est déplacé. L'Hôpital Général de Yaoundé a démenti les rumeurs d'expulsion pour factures impayées. Mais ces démentis eux-mêmes disent quelque chose : la question de la prise en charge des artistes est posée publiquement.

Le bikutsi a bâti la popularité de générations de chanteurs. Il a rempli des salles. Il a fait danser des millions de Camerounais. Mais il n'a pas toujours offert à ses artisans la sécurité matérielle que d'autres industries musicales garantissent à leurs vétérans.

Racine Sagath a connu la gloire des tubes. Il a aussi connu la solitude des hôpitaux. Ce contraste, beaucoup d'artistes camerounais le vivent. Peu en parlent.

L'héritage : une phrase qui ne meurt pas

Il y a des chansons qui survivent à leurs auteurs. « Nnem Mintié » est de celles-là.

La phrase « Ton caleçon fait quoi chez moi ? » est entrée dans le langage courant. Elle a été samplée, remixée, détournée. Elle a fait rire. Elle a fait danser. Elle a fait vendre des cassettes, puis des CD, puis des streams.

Racine Sagath laisse aussi l'image d'un artiste qui a voulu moderniser le bikutsi sans le trahir. Une ambition qui a ouvert des portes à d'autres.

« Il faut produire les véritables artistes », disait-il en 2013, lors d'un entretien avec Culturebene. Une formule qui résume sa vision : le bikutsi ne vit pas seulement de tubes, il vit de travail, de production, de transmission.

Aujourd'hui, la transmission s'arrête. Et c'est tout un pan de la mémoire musicale camerounaise qui s'en va avec lui.

De quoi est mort Racine Sagath ?

Racine Sagath souffrait d'un diabète au stade avancé, selon les informations relayées depuis 2024. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises et était passé par le coma. Les causes exactes de son décès n'ont pas été officiellement confirmées.

Quel est le vrai nom de Racine Sagath ?

Son vrai nom est Paul Bede Onye.

Quel est le titre le plus connu de Racine Sagath ?

« Nnem Mintié », sorti en 2001, est son titre le plus célèbre. Le refrain a été surnommé « Ton caleçon fait quoi chez moi ? » par les mélomanes.

Quand Racine Sagath est-il décédé ?

Il est décédé le samedi 12 septembre 2026, selon plusieurs médias camerounais.

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