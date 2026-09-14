Sénégal - Mendy tourne la page : le Sénégal perd son gardien de légende

Édouard Mendy annonce sa retraite internationale. Huit ans de Lions, un titre continental, et un chapitre qui se ferme avant la liste de Vieira.

Huit ans après ses débuts sous Aliou Cissé, le gardien de la CAN 2021 quitte la sélection sénégalaise, quelques jours avant que Patrick Vieira ne dévoile sa première liste.

Édouard Mendy a annoncé, dimanche, la fin de sa carrière internationale avec le Sénégal. À 34 ans, le gardien d'Al-Ahli tourne la page après huit ans passés dans les buts des Lions de la Teranga.

Il l'a fait à sa manière. Deux mots publiés sur les réseaux sociaux, une vidéo, et rien d'autre. « Jërëjëf Sénégal. » Merci, en wolof. Pas de conférence de presse, pas de long communiqué. Juste ça, et une carrière qui se referme.

Un adieu sobre, sur les réseaux

Dimanche, Édouard Mendy a publié sur son compte une vidéo retraçant son parcours avec l'équipe nationale. En légende, deux mots en wolof : « Jërëjëf Sénégal. » Le message a été relayé plusieurs milliers de fois en quelques heures.

Le gardien ne sera pas dans la première liste de Patrick Vieira, nouveau sélectionneur des Lions, attendue le 25 septembre pour lancer les qualifications de la CAN 2027. C'est la première décision majeure qui se prend sans lui depuis 2018.

Huit ans, un titre, deux Coupes du monde

Mendy avait rejoint la tanière en novembre 2018, contre la Guinée équatoriale, sous Aliou Cissé. Remplaçant à ses débuts, il avait pris la place d'Alfred Gomis dès sa troisième sélection. Depuis, il totalise près de soixante capes.

Sa CAN 2021, au Cameroun, reste le sommet de sa carrière internationale. Sacré meilleur gardien du tournoi, il avait notamment brillé lors de la séance de tirs au but en finale contre l'Égypte. La même année, il avait été désigné meilleur gardien de l'année par la FIFA, quelques mois après avoir remporté la Ligue des champions avec Chelsea.

Sa dernière CAN, en janvier 2026 à Rabat, s'est terminée dans la confusion. Le Sénégal avait d'abord célébré une victoire en finale face au Maroc. Deux mois plus tard, le jury d'appel de la CAF a inversé le résultat sur tapis vert, en raison d'incidents survenus en fin de match, privant les Lions du titre. Cette décision reste contestée par la Fédération sénégalaise de football, qui avait annoncé un recours devant le Tribunal arbitral du sport.

Au Mondial 2026, Mendy avait cédé sa place à sa doublure Mory Diaw, blessé au premier tour face à la Norvège. Ce sera sa dernière apparition en compétition officielle avec le Sénégal.

Un vide dans les buts, à quelques jours d'une échéance

Le timing n'est pas anodin. Vieira doit composer sa première liste dans moins de deux semaines, pour des qualifications qui engagent l'avenir immédiat de la sélection. Sans Mendy, la hiérarchie au poste de gardien reste à préciser. Mory Diaw, qui l'avait suppléé au Mondial, apparaît comme l'option la plus naturelle à ce stade une information que nous n'avons pas pu faire confirmer officiellement par la FSF au moment de la publication.

Ce qui reste incertain

Mendy n'a pas précisé s'il envisageait un jour de revenir sur cette décision, une hypothèse rare mais déjà vue dans le football international. Il n'a pas non plus évoqué son avenir en club, où il reste sous contrat avec Al-Ahli. Ces deux points ne sont, à ce stade, pas documentés.

Pourquoi Édouard Mendy quitte-t-il la sélection sénégalaise ?

Il n'a pas détaillé de raison précise dans son message, se limitant à un remerciement. Aucune blessure ni conflit n'a été évoqué publiquement.

Combien de sélections Mendy compte-t-il avec le Sénégal ?

Environ soixante sélections depuis ses débuts en novembre 2018.

Qui va garder les buts du Sénégal après Mendy ?

Aucune décision officielle n'a été communiquée. Mory Diaw, qui l'a remplacé au Mondial 2026, est cité comme option probable, sans confirmation de la FSF à ce jour.

Mendy continue-t-il sa carrière en club ?

Oui. Cette annonce ne concerne que la sélection nationale ; il reste joueur d'Al-Ahli.

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