Coopération Cameroun-Banque Islamique Développement : près de 2 000 milliards de FCFA mobilisés

Coopération Cameroun-Banque Islamique Développement : près de 2 000 milliards de FCFA mobilisés pour plusieurs secteurs

Les Journées du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) au Cameroun se sont ouvertes ce lundi 14 septembre 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé. La rencontre met en lumière plusieurs années de coopération et ouvre les discussions sur le nouveau Cadre d’Engagement Pays pour les prochaines années.

Le Cameroun et le Groupe de la Banque islamique de développement renforcent leur partenariat. Du 14 au 16 septembre 2026, Yaoundé accueille les Journées du Groupe de la BID au Cameroun, couplées au lancement des préparatifs du nouveau Cadre d’Engagement Pays.

La cérémonie d’ouverture a été présidée ce lundi au Palais des Congrès de Yaoundé par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Joseph Dion Ngute, représentant le président de la République.

À cette occasion, le Chef du Gouvernement a salué l’appui apporté par la Banque islamique de développement au Cameroun. Il a notamment mis en avant l’importance des financements mobilisés dans plusieurs secteurs stratégiques de l’économie nationale.

Selon les éléments présentés au cours des travaux, l’engagement de la BID a permis de mobiliser près de 2 000 milliards de FCFA en faveur de différents projets au Cameroun.

Ces financements concernent plusieurs domaines considérés comme prioritaires pour le développement du pays. L’agriculture figure parmi les secteurs bénéficiaires. L’énergie, les infrastructures et la santé font également partie des domaines dans lesquels l’appui de la BID s’est matérialisé.

À travers ces interventions, le partenariat vise notamment à soutenir les investissements structurants, améliorer les conditions de vie des populations et accompagner les ambitions de développement du Cameroun.

Pour le gouvernement, cette coopération constitue ainsi un levier important pour accompagner les politiques publiques et financer des projets à fort impact économique et social.

L’ouverture des travaux s’est également déroulée en présence de représentants des institutions bancaires et financières installées au Cameroun. Cette présence traduit la volonté d’élargir les échanges autour des mécanismes de financement du développement et de favoriser davantage de synergies entre les différents acteurs du secteur financier.

En marge de la cérémonie d’ouverture, le ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, par ailleurs Gouverneur de la BID au Cameroun, et le Vice-président de la Banque islamique de développement chargé des Opérations, Dr Rami Ahmad, ont animé une conférence de presse.

Face aux professionnels des médias, les deux responsables ont apporté des précisions sur la coopération entre le Cameroun et la BID. Les échanges ont notamment permis de revenir sur les différents financements accordés au pays, leurs secteurs d’intervention et leur importance dans la mise en œuvre des projets de développement.

Les responsables ont également expliqué les perspectives de la prochaine phase de coopération ainsi que les orientations qui devraient guider le nouveau Cadre d’Engagement Pays.

Le lancement de ce processus doit permettre au Cameroun et à la BID de définir les nouvelles priorités de leur partenariat pour la période 2027-2029. L’objectif est notamment de consolider les acquis de la coopération et de mobiliser davantage de ressources en faveur des priorités nationales.

Les travaux, qui se poursuivent jusqu’au 16 septembre 2026, doivent permettre aux différentes parties prenantes de poursuivre les échanges sur les orientations du futur Cadre d’Engagement Pays et de renforcer davantage le partenariat entre le Cameroun et le Groupe de la Banque islamique de développement.

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