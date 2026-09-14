Cameroun - Hadja Haoua : silence assourdissant après les révélations

L'ADDO dénonce la disparition de Hadja Haoua, militante du RDPC. La lettre ouverte à Paul Biya évoque un « kidnapping d'État » et réclame justice.

Un an après les révélations qui avaient secoué le Cameroun, Hadja Haoua reste introuvable. L'ADDO écrit à la magistrature suprême.

Hadja Haoua a disparu. Depuis juillet 2025, la militante du RDPC n'a plus donné signe de vie. Aucun communiqué officiel. Aucune information judiciaire. Aucune preuve de vie.

L'Association pour la Défense des Droits des Opprimés (ADDO) a adressé une lettre ouverte à Paul Biya, en sa qualité de président de la magistrature suprême. Le document, daté du 14 septembre 2026, dénonce un « kidnapping d'État » et réclame que la lumière soit faite.

« Justice, Justice ! Justices », conclut la lettre.

Les faits : une disparition sous tension

Hadja Haoua Aboubakar, également connue sous le nom d'Adja Awa, n'est pas une inconnue au Cameroun. Ancienne proche des cercles du pouvoir, elle s'est fait connaître par des révélations fracassantes sur les coulisses de la présidence. Ses audios, diffusés sur les réseaux sociaux, ont ébranlé le microcosme politique camerounais.

Le 23 juillet 2025, un avis de recherche est lancé contre elle. Motif : « appels à l'insurrection ». Le Lieutenant-Colonel Bialo Dieudonné signe un « Message Radio Porté » ordonnant une interdiction de sortie du territoire et des recherches actives à Yaoundé, Douala et Maroa.

Depuis, plus rien.

La lettre de l'ADDO : une dénonciation grave

La lettre, signée par Hassan Tchiroma, président de l'ADDO, est adressée à Paul Biya. Elle est intitulée : « Dénonciation sur le Kidnapping d'État de Dame Hadja Haoua ».

Le texte est sans ambiguïté. Il décrit une situation où « la victime patente » ne donne « aucun signe de vie depuis lors », et où l'incertitude règne sur son sort. L'ADDO évoque « un État de Droit » où « nous n'avons aucune raison d'en douter », mais constate que le silence des autorités alimente « la désolation ».

« Nous implorons : Justice, Justice ! Justices », écrit l'association.

Les précédents qui hantent le Cameroun

La lettre de l'ADDO ne s'arrête pas au cas de Hadja Haoua. Elle évoque deux autres affaires qui ont marqué la mémoire collective.

Martinez Zogo. Le journaliste et directeur d'Amplitude FM a été enlevé le 17 janvier 2023, puis retrouvé mort cinq jours plus tard. Le procès de ses assassins présumés se poursuit devant le Tribunal militaire de Yaoundé. En septembre 2026, le colonel Otoulou a admis que deux sources de renseignements du dossier n'avaient jamais été identifiées.

Mgr Jean-Marie Benoît Bala. L'évêque de Bafia a été retrouvé mort dans le fleuve Sanaga en juin 2017. La thèse officielle du suicide par noyade a été contestée par la Conférence épiscopale du Cameroun, qui a affirmé qu'il avait été « brutalement assassiné ».

Samuel Wazizi. Le journaliste est mort en détention en 2019. Le gouvernement a d'abord affirmé qu'il était « en prison », avant d'admettre son décès.

Ces trois affaires ont un point commun : l'absence de vérité judiciaire établie. Les familles attendent toujours.

Pourquoi cette lettre compte

La lettre de l'ADDO est un document politique. Elle émane d'une organisation de défense des droits humains, non d'une instance judiciaire. Ses accusations relèvent de la dénonciation, pas d'un constat établi.

Mais elle pose une question simple : où est Hadja Haoua ?

Les autorités n'ont jamais communiqué sur son sort. Le SED, le Secrétariat d'État à la Défense, n'a pas confirmé ni infirmé une éventuelle détention. Aucune information judiciaire n'a été ouverte. Aucune preuve de vie n'a été produite.

Des informations non confirmées, publiées par des médias camerounais en mai 2026, évoquaient une arrestation, une détention au SED, des tortures, puis une libération et un exil au Tchad. Contactée, l'ADDO n'a pas confirmé cette version. Nous n'avons pas pu la vérifier de manière indépendante.

Ce que dit le droit camerounais

Dans un État de droit, une disparition doit donner lieu à une enquête. La famille a le droit de savoir. La justice doit être saisie.

La lettre de l'ADDO rappelle que « ses parents, ami(e)s et connaissances ont le droit de savoir tout de même sous quel toit réside leur fille, quelle est la sentence retenue contre elle et pourquoi ».

C'est le minimum. Et ce minimum n'a pas été respecté.

La lettre est datée du 14 septembre 2026. Elle a été adressée à Paul Biya. Aucune réponse publique n'a été apportée à ce jour.

L'ADDO demande des comptes. La famille de Hadja Haoua attend. Les Camerounais, qui suivent l'affaire depuis un an, attendent aussi.

Une question reste sans réponse : où est Hadja Haoua ?

Qui est Hadja Haoua ?

C'est une ancienne proche des cercles du pouvoir camerounais, devenue lanceuse d'alerte. Elle a diffusé des audios accusant des personnalités du régime.

Pourquoi a-t-elle disparu ?

Un avis de recherche a été lancé contre elle le 23 juillet 2025 pour « appels à l'insurrection ». Depuis, elle n'a plus donné signe de vie.

Qu'est-ce que l'ADDO ?

L'Association pour la Défense des Droits des Opprimés, présidée par Hassan Tchiroma. Elle dénonce les violations des droits humains au Cameroun.

Où est Hadja Haoua aujourd'hui ?

Aucune information officielle n'a été communiquée. Des sources non confirmées évoquent un exil au Tchad. L'ADDO n'a pas confirmé.

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