Cameroun - Edéa : une femme de ménage dévorée par les chiens de son patron

Une femme de ménage de 45 ans a été tuée par les cinq chiens de son employeur, le Pr Stéphane Ngwanza, à Edéa. La ville est sous le choc. Ce que l'on sait.

Dame Mbango Émilienne épouse Mbenga, 45 ans, a été mortellement attaquée par les molosses de son employeur, le Vice-recteur de l'Université de Yaoundé 1, alors qu'elle franchissait le portail de la résidence à Edéa.

Edéa, samedi 12 septembre 2026. Une femme franchit le portail d'une résidence. Cinq chiens l'attendent. Ils la tuent.

La victime s'appelait Dame Mbango Émilienne épouse Mbenga. Elle avait 45 ans. Elle était femme de ménage chez le Professeur Stéphane Ngwanza, Vice-recteur de l'Université de Yaoundé 1. Les molosses ont été abattus après le drame.

Ce que l'on sait à cette heure reste limité. Aucun communiqué officiel n'a encore été publié. Mais la ville, elle, est déjà sous le choc.

Un drame survenu en franchissant le portail

Les faits, tels qu'ils sont rapportés, tiennent en quelques lignes. Dame Mbango Émilienne épouse Mbenga, 45 ans, se rendait à son travail. Elle était employée comme femme de ménage au domicile du Professeur Stéphane Ngwanza, à Edéa.

En franchissant le portail de la résidence, elle a été attaquée par les cinq chiens du domicile. Selon les informations disponibles, les molosses l'ont mortellement blessée. Ils ont ensuite été abattus.

Le texte ne précise pas si les chiens étaient attachés, ni si le portail était ouvert ou fermé. Il ne dit pas non plus si la victime était attendue ce jour-là. Ces détails manquent, et nous les signalons comme tels.

Qui est le Professeur Stéphane Ngwanza ?

Le Professeur Stéphane Ngwanza est Vice-recteur chargé du Contrôle interne et de l'Évaluation à l'Université de Yaoundé 1. Il a été installé à ce poste le 15 juillet 2024, après un décret présidentiel du 10 juillet 2024.

Il est maître de conférences en science politique, spécialiste des questions stratégiques et de relations internationales. Avant sa nomination, il était directeur adjoint de l'Institut des Relations internationales du Cameroun (IRIC).

En février 2021, il avait été victime d'une collision lors d'une chasse à l'homme à Edéa, impliquant des braqueurs et les forces de l'ordre. Il n'avait pas été blessé.

Aucune information ne permet à ce stade de savoir s'il se trouvait à Edéa au moment du drame, ni s'il a été entendu par les enquêteurs.

Edéa, une ville déjà éprouvée

Edéa n'en est pas à son premier fait divers tragique. En mai 2026, un enfant de 12 ans est mort après avoir été corrigé pour avoir cassé une chaise en plastique dans le quartier Elogbele. En avril 2026, le corps sans vie de Tsapfack Yvette avait été retrouvé dans une brousse de la ville. En août 2026, un accident de la circulation avait fait sept morts sur l'axe Edéa-Pouma.

La ville de la Sanaga-Maritime cumule les drames. Celui-ci a une particularité : il implique un haut responsable universitaire et des chiens de garde.

Les chiens dangereux au Cameroun : que dit la loi ?

Au Cameroun, la divagation des chiens et la gestion des animaux dangereux relèvent de plusieurs textes. La loi n° 2000/017 du 19 décembre 2000 relative aux mesures de police sanitaire vétérinaire encadre la surveillance des animaux domestiques.

Les molosses rottweilers, dogues argentins, cane corso, dogues allemands sont classés parmi les chiens de catégorie 1 et 2 dans de nombreux pays. Au Cameroun, aucune réglementation spécifique ne les distingue clairement des autres chiens dans les textes accessibles au grand public.

Le Ministère de la Santé Publique recense les morsures de chien comme un problème de santé publique. Depuis le début de l'année 2024, 5 372 cas de morsures ont été enregistrés au Cameroun, avec 8 cas suspects de rage et 4 décès suspects. La région du Littoral a enregistré 287 morsures en 2025 et 143 au seul premier trimestre 2026.

Edéa, ville de la Sanaga-Maritime, est dans le Littoral. Les chiffres la concernant ne sont pas détaillés dans les statistiques disponibles.

La question de la responsabilité

Dans le droit camerounais, la responsabilité du propriétaire d'un animal est engagée en cas de dommage causé par celui-ci. L'article 1385 du Code civil, applicable au Cameroun, dispose que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».

La question qui se pose est donc simple : les chiens étaient-ils sous la garde effective de quelqu'un au moment de l'attaque ? Le portail était-il fermé ? Y avait-il un employé chargé de les contenir ?

Ces questions n'ont pas encore de réponses publiques.

Et maintenant ?

Le drame de samedi relance le débat sur la garde des chiens dangereux au Cameroun. Les molosses sont de plus en plus nombreux dans les quartiers résidentiels. Les incidents se multiplient.

À Edéa, la consternation domine. La ville attend des réponses. La famille de Dame Mbango Émilienne attend aussi.

Nous tenterons de joindre la gendarmerie et l'Université de Yaoundé 1 dans les prochaines heures. Cet article sera mis à jour si de nouvelles informations sont confirmées.

Qui est la femme de ménage tuée par les chiens à Edéa ?

Elle s'appelait Dame Mbango Émilienne épouse Mbenga. Elle avait 45 ans et était mère de famille. Elle travaillait comme femme de ménage chez le Professeur Stéphane Ngwanza.

Qui est le Professeur Stéphane Ngwanza ?

Il est Vice-recteur chargé du Contrôle interne et de l'Évaluation à l'Université de Yaoundé 1. Il est maître de conférences en science politique.

Que s'est-il passé exactement à Edéa le 12 septembre 2026 ?

Selon les informations disponibles, la victime a été attaquée par les cinq chiens de son employeur en franchissant le portail de la résidence. Les chiens ont été abattus. Les circonstances exactes ne sont pas encore confirmées.

Qu'est-ce qui est prévu pour les propriétaires de chiens dangereux au Cameroun ?

La responsabilité civile du propriétaire est engagée en cas de dommage causé par l'animal (article 1385 du Code civil). Mais aucune réglementation spécifique aux molosses n'a été identifiée dans les textes accessibles.

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