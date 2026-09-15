Cameroun - Construction de l’axe Douala-Bafoussam: Shanda tonme interpelle le PM pour un réveil citoyen

Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) milite pour une croisade pour un financement entièrement national et populaire au sujet de la Construction de l’axe Douala-Bafoussam.



Lire en dessous l'intégralité de sa lettre :

Yaoundé, le 11 septembre 2026

Monsieur le Premier Ministre

Chef du Gouvernement de la république

REVEIL CITOYEN SUR LES GRANDS PROJETS

LE CAS DE L’AXE DOUALA –BAFOUSSAM

Non au bricolage

Non à un endettement inutile

CROISADE POUR UN FINANCEMENT ENTIEREMENT NATIONAL ET POPULAIRE

Monsieur le Premier Ministre,

J’ai l’honneur de vous renouveler mes chaleureux encouragements, dans un contexte difficile chargé d’immenses émotions et attentes.

C’est l’occasion de vous interpeller fraternellement, et avec toute la révérence nécessaire, sur la situation de l’axe crucial Douala – Bafoussam, lequel tout le monde le sait, constitue un véritable axe stratégique de toute première importance pour notre économie de même que pour la concrétisation de l’exploitation de plusieurs bassins de production. Cet axe mérite dorénavant d’être qualifié d’axe de la honte, de miroir de nos échecs et d’inertie de de notre système de gouvernance. Il est clair que nous en assumons tous la responsabilité, en ce qui concerne les causes, les conséquences et les implications de toute nature. Il faut maintenant en sortir, quitter la honte.

Monsieur le Premier ministre,

Depuis quelques temps, nous entendons des bruits sournois, des supputations sans lendemains et des proclamations sur un certain recours à un emprunt auprès d’une banque internationale pour financer non pas la reconstruction ou la construction d’une route, mais pour une sorte de reprofilage, un bricolage en sorte, le genre de travaux juste dédié à effacer temporairement les désagréments. Je crois fermement que nous ne sommes pas dans la bonne direction, et qu’à ce propos, nous manquons de volonté politique, de vision et même d’amour pour notre pays.

Monsieur le Premier Ministre, cher frère et cher compatriote,

Il est bon que je vous retransmette, le sentiment, les opinions et les ambitions réelles des populations, toutes les classes sociales confondues. La solution envisagée par le gouvernement ne fait pas l’unanimité, et je révèle qu’il est même rejeté, moqué et hué. En effet personne ne souhaite plus ou pas, voir la petite piste héritée de la colonisation, être maintenue en l’état, maintenue dans ce tracé et dans cette voilure. Les Camerounaises et les Camerounais aspirent à mieux et plus performant, plus honorable. Nous voyons et souhaitons une autoroute de six voies plus des dégagements sur cet axe.

Monsieur le Premier ministre,

J’ai mené un sondage massif et conduit des entretiens de vérité sur un projet d’autoroute entièrement financé par les nationaux entre Douala et Bafoussam. Quelle que soit le coût, nous sommes capables. Toutes les simulations venues des ingénieurs et spécialistes des plus hauts niveaux situent le coût à deux mille cinq cent milliards de Francs CFa (sans la corruption, le gaspillage et les détournements). Les deux tiers de cette somme seraient collectées localement et l’autre tiers viendrait de la diaspora. Il ne s’agit pas d’une chimère ni du bavardage, il s’agit de la réalité. Nous n’avons pas besoin de recourir à des emprunts humiliants sur le marché international. IL me semble par ailleurs, que cet engagement traduit assez bien les grandes ambitions et les grandes réalisations souhaitées par le chef de l’Etat depuis 2018.

Je suis disposé à prendre la tête d’une vaste mobilisation populaire pour réunir le financement en douze mois et engager effectivement le chantier aves des fonds nationaux, des experts nationaux et des moyens logistiques de toute nature issus absolument des efforts et de la volonté de nos compatriotes. Nous pourrions porter le coût même à trois mille milliards (incluant les compensations pour les populations déguerpies) et être toujours capables de répondre au défi avec succès. La livraison de l’autoroute après quatre ans de travaux est possible.

Monsieur le Premier ministre,

Nous sommes un pays riche, très riche, vraiment et franchement riche. Nous n’avons pas besoin de recourir à un endettement qui représente un véritable crime contre les prochaines générations. Nous avons tout ce qu’il faut au pays, des hommes et des femmes compétents, des ressources illimitées qui ne demandent qu’à être rationnellement exploitées, investies et valorisées. L’autoroute Douala – Bafoussam est un grand défi, mais il existe des grandes volontés prêtes à relever ce défi.

La multiplication des grands hôtels de quatre et cinq étoiles, ou encore des grands immeubles bâtis à coût de plusieurs milliers de milliards ne développeront pas le Cameroun, ce sont les axes, les voies de connexion et d’interconnexion qui boostent le réveil d’un pays et délivrent les messages rassurants. Notre projet pour cette autoroute doit pouvoir sortir du rêve pour s’installer dans la réalité. Nous sommes prêts, le pays est prêt. C’est le lieu de mentionner le cas de l’axe Ngaoundéré-Maroua, où la même logique devrait s’appliquer, et non se cantonner dans la construction et le bitumage des pistes coloniales.

Monsieur le Premier Ministre,

Non aux endettements devenus une véritable dérive de gouvernance. Le Cameroun est riche, le Cameroun est assez doté, nanti et gâté pour prendre en charge son destin infrastructurel et assumer toute la chaîne qui même du rêve à la conception jusqu’à la livraison des grands ouvrages. Notre logique, la seule qui mène au vrai développement devrait être claire et précise pour la suite. Tous les projets que nous ne pouvons pas financer par nos propres ressources et moyens doivent être abandonnés, exclus, interdits voire proscrits. En effet les fortunes individuelles de nos compatriotes dépassent plusieurs milliers de milliards de Francs Cfa.

Dans l’attente de votre invitation pour une audience qui permettra de déployer nos arguments pour Douala – Bafoussam, je vous prie d’accepter, Excellence Monsieur le Premier ministre, l’assurance de ma très haute considération, à laquelle j’associe mon constant respect pour les institutions, ma dévotion au dialogue, et enfin ma profonde déférence pour le chef de l’Etat, chef de la Diplomatie, Chef suprême des armées, Chef de la Magistrature, Président de la République./.