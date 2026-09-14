Cameroun - MTN et Plan International dans la lutte contre la violence faite aux enfants en ligne.

Une session de formation des acteurs de la communication en ligne a eu lieu à Douala au Cameroun. Dans le but de comprendre les violences faites aux enfants sous l’angle du droit et prévenir les préjudices liés à leur médiatisation.

Pour une action citoyenne ça en est une. Dans un univers de plus en plus numérisé, il était temps de prendre la mesure des dérives inhérentes à l’ouverture dans le nouveau monde du numérique. Les enfants pour leur naïveté et fragilité semblent être les principaux otages de cette révolution. Le danger est permanent, il faut faire quelque chose pour PROTEGER les enfants. Mtn Cameroun appelle à « faire du numérique un espace plus sûr pour les enfants »

La rencontre avec les médis en ligne avait donc pour but de sensibiliser ces professionnels sur la conduite à tenir pour protéger les enfants et sauvegarder l’image de chaque media dans la conscience collective. A l’occasion, Ulrich Xavier OVONO ONDOUA Magistrat Président du CAMP a évoqué les droits et obligations du journaliste notamment la Loi de 1990 sur la communication sociale en invoquant les droits de professionnels de la communication qui consiste à collecter traiter et publier l’information mais aussi les obligations. A savoir traiter l’information avec objectivité et responsabilité.

Le cas échéant, le régime des sanctions a été rappelé. Notamment la loi relative à la cybercriminalité et la cyber sécurité dans son article 76. Elle dispose de la peine privative de liberté allant de 5 à 10 ans et la peine pécuniaire allant de 5 à 10 millions contre celui qui confectionne, transporte, diffuse par voie de communication électronique ou d’un système d’information un message à caractère pornographique, enfantine ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité d’un enfant.

Les échanges ont porté non seulement de la responsabilité des professionnels de la communication, du ressort de la loi mais aussi de la morale et la conscience des hommes de médias. En l’occurrence sur l’image des enfants qui doit être traiter avec respect, dignité et humanité. Avec comme tableau d’illustration « Les enfants et les jeunes doivent être habillés et de manière appropriée sur les photos. Ne prenez jamais de photos d’enfants ou de jeunes qui sont ou semblent être nus, qui portent des vêtements transparents ou dont les parties génitales ou le haut du corps sont découverts. Si les mamelons ou les sous-vêtements d’un enfant sont clairement visibles, cela signifie que sa tenue n’est pas appropriée. »

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