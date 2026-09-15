Cameroun - FECAFOOT : Abdouraman attaque la Russie et Eto'o en justice

Abdouraman Hamadou Baba annonce des poursuites contre la FECAFOOT et la Fédération russe. Il dénonce des virements vers un compte personnel d'Eto'o.

Le président de l'ACFAC saisit les juridictions camerounaises, russes et internationales pour faire la lumière sur 567 570 euros versés par Moscou.

Abdouraman Hamadou Baba n'a pas mâché ses mots. Le président de l'Association des Clubs de Football Amateur du Cameroun (ACFAC) a annoncé, le 14 septembre 2026, son intention de poursuivre la FECAFOOT et la Fédération russe de football devant les tribunaux. En cause : un virement de 567 570 euros effectué par Moscou après le match amical Russie-Cameroun d'octobre 2023, qui aurait atterri sur un compte personnel de Samuel Eto'o au Qatar.

« La FECAFOOT, le football camerounais brûle. Et on ne pouvait pas se taire », a-t-il déclaré.

Une phrase. Et une menace juridique qui secoue le football camerounais.

L'affaire des 567 570 euros

Tout commence par une enquête du quotidien britannique The Times, publiée le 11 septembre 2026. Selon le journal, deux virements 455 056 euros et 112 514 euros ont été effectués par la Fédération russe de football vers un compte bancaire personnel de Samuel Eto'o, ouvert à la Qatar National Bank de Doha. Le total : 567 570 euros.

Ces paiements étaient liés au match amical entre la Russie et le Cameroun, disputé à Moscou en octobre 2023. Le contrat, signé le 29 septembre 2023 à Yaoundé par Blaise Djounang, secrétaire général de la FECAFOOT, et à Moscou par Maxim Mitrofanov, son homologue de l'Union russe de football, prévoyait un versement de 567 570 euros brut à la FECAFOOT.

Mais selon les documents obtenus par The Times, le compte destinataire n'était pas celui de la fédération. C'était celui d'Eto'o.

D'anciens responsables de la FECAFOOT, dont Guibai Gatama, ancien membre du comité exécutif, affirment n'avoir jamais vu de document comptable attestant que ces fonds ont ensuite été transférés vers un compte officiel. Ils disent avoir saisi la commission d'éthique de la FIFA il y a plus d'un an. Sans réponse à ce jour.

La riposte d'Abdouraman

Abdouraman Hamadou Baba est une figure connue du football camerounais. Président de l'Étoile Filante de Garoua et de l'ACFAC qui revendique au moins 500 clubs amateurs il n'en est pas à sa première bataille juridique contre la FECAFOOT. En 2022, il avait déjà saisi le TAS pour contester l'élection de Samuel Eto'o.

Cette fois, il va plus loin. Il annonce des poursuites contre la FECAFOOT, son comité exécutif, et la Fédération russe de football. Ses motifs :

« Si le comité exécutif a demandé qu'on viole la loi et qu'on détourne l'argent de la FECAFOOT, ils iront devant les tribunaux répondre de cela. »

Il vise explicitement les virements vers un compte personnel : « Vous ne pouvez pas demander ou faire virer de l'argent dans un compte personnel en exécution d'un contrat. »

Et il prévient : « On ne va pas laisser la Fédération russe de football. On va les attaquer devant les tribunaux, que ce soit en Russie, que ce soit au plan international, la commission de discipline de la FIFA, le Tribunal Arbitral du Sport. »

Sa conclusion est cinglante : « Quand vous payez mal, vous payez deux fois. »

Pourquoi la Russie est dans le viseur

La Fédération russe de football est sous sanctions internationales depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Ses clubs et son équipe nationale sont exclus des compétitions de la FIFA et de l'UEFA. Mais les matchs amicaux ne sont pas couverts par cette exclusion.

Le match Russie-Cameroun d'octobre 2023 s'inscrivait dans cette zone grise. La Russie pouvait organiser des rencontres amicales. Elle pouvait payer. Et elle a payé 567 570 euros pour la venue des Lions Indomptables à Moscou.

Pour Abdouraman, le problème n'est pas que la Russie ait payé. C'est où l'argent est allé. Si les fonds étaient destinés à la FECAFOOT, ils devaient atterrir sur le compte de la FECAFOOT. Pas sur un compte personnel au Qatar.

La question n'est pas seulement comptable. Elle est aussi politique. La Russie, sous sanctions, verse de l'argent à une fédération africaine. Cet argent transite par un compte personnel. Et personne ni la FIFA, ni la CAF, ni l'État camerounais n'a demandé d'explications publiques.

Jusqu'à maintenant.

Ce que dit la FIFA

La FIFA a été saisie par d'anciens dirigeants de la FECAFOOT il y a plus d'un an. Sa commission d'éthique n'a pas rendu de conclusion publique.

Interrogée par des médias internationaux, l'instance dirigée par Gianni Infantino rappelle que ses organes judiciaires agissent en toute indépendance. Mais elle ne dit rien sur le fond.

Ce silence est d'autant plus sensible que Samuel Eto'o a publiquement soutenu Infantino sur son projet controversé de vente de la Coupe du monde. « Il n'a rien fait de mal », avait-il déclaré fin août 2026. « Il a aidé notre continent. »

Pour les détracteurs d'Eto'o, ce soutien rend la FIFA suspecte de complaisance.

La réaction d'Eto'o

Samuel Eto'o est sorti de son silence le 12 septembre 2026. Dans un message publié sur Facebook, il rejette les accusations et dénonce une « campagne coordonnée » contre sa personne.

« Il a suffi que je prenne la parole pour défendre les intérêts de l'Afrique pour qu'ils soient tous de sortie », écrit-il. Il estime que les attaques sont relayées simultanément par des médias acquis à ses détracteurs. « Nous avons le droit de parler. Nous avons le droit de défendre nos intérêts. »

Il ne fournit aucun document comptable. Il ne précise pas ce qu'il est advenu des 567 570 euros.

L'appel au gouvernement

Abdouraman ne s'adresse pas seulement aux instances du football. Il interpelle directement l'État camerounais.

« Il est question d'argent de l'État également. Si on nous dit que le Cameroun est gouverné, que le Cameroun est dirigé, voilà l'occasion de montrer que le Cameroun est gouverné et que le Président est bel et bien là et qu'il travaille. »

Le message est clair. Pour Abdouraman, cette affaire dépasse le football. Elle engage l'image du Cameroun à l'international et l'intégrité de ses institutions. Le silence du gouvernement, jusqu'ici, est assourdissant.

Abdouraman a annoncé des poursuites devant les juridictions camerounaises, russes et internationales. Il veut saisir la commission de discipline de la FIFA et le Tribunal Arbitral du Sport.

La FECAFOOT n'a pas publié de communiqué officiel. Samuel Eto'o n'a pas fourni de preuves de la traçabilité des fonds. La FIFA n'a pas rendu de conclusion.

La question n'est plus de savoir si l'argent a été versé. Elle est de savoir où il est allé. Et qui devra répondre.

« Quand vous payez mal, vous payez deux fois », a prévenu Abdouraman. Le tribunal lui donnera-t-il raison ?

Qui est Abdouraman Hamadou Baba ?

C'est le président de l'Association des Clubs de Football Amateur du Cameroun (ACFAC), qui regroupe au moins 500 clubs, et de l'Étoile Filante de Garoua. Il est un opposant historique à la gestion de la FECAFOOT.

Que reproche-t-il à Samuel Eto'o et à la Fédération russe ?

Il affirme que les 567 570 euros versés par la Russie pour le match amical d'octobre 2023 ont été virés sur un compte personnel d'Eto'o au Qatar, et non sur le compte officiel de la FECAFOOT.

Qu'a répondu Samuel Eto'o ?

Il rejette les accusations et dénonce une « campagne coordonnée » contre lui. Il n'a pas fourni de documents prouvant que les fonds ont été reversés à la fédération.

Où en est l'affaire ?

Abdouraman annonce des poursuites devant les tribunaux camerounais, russes et internationaux. La FIFA a été saisie il y a plus d'un an mais n'a pas rendu de conclusion publique.

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