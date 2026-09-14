Cameroun - QuiSortAvecQui.com : la petite base de données qui réinvente le "people" à la française

Comment un site francophone spécialisé dans les relations de célébrités impose une méthode inédite dans un secteur habitué à la rumeur

Dans l'univers foisonnant et souvent chaotique de la presse people, où la rumeur se propage plus vite que la vérification, un nouvel acteur francophone impose une méthode différente : QuiSortAvecQui.com. Derrière ce nom simple, presque familier, se cache une base de données structurée qui entend faire du suivi des relations de célébrités un exercice rigoureux plutôt qu'un empilement de ragots. Enquête sur un projet qui, sans faire de bruit, redessine les codes du genre.

Un constat de départ : trop de bruit, pas assez de clarté

Qui sort avec qui, qui a rompu, qui dément une rumeur : ces questions, des millions d'internautes francophones se les posent chaque jour, généralement en tapant le nom d'une célébrité suivi de "couple" ou "en couple avec" dans un moteur de recherche. Le problème, bien identifié par les fondateurs du site, est que les réponses obtenues sont dispersées entre articles people vieux de plusieurs années, forums non modérés et publications qui mélangent allègrement rumeur non confirmée et information vérifiée. QuiSortAvecQui.com part de ce constat pour proposer un objet différent : non pas un flux d'actualités supplémentaire, mais une base de référence, consultable comme on consulterait une fiche encyclopédique.

L'innovation : distinguer le confirmé, la rumeur et la séparation

Ce qui distingue véritablement ce projet, c'est son système de classification du niveau de fiabilité de l'information. Chaque relation répertoriée est assortie d'un statut explicite — confirmée, rumeur ou séparation — accompagné de dates précises et de sources visibles. Cette architecture, simple dans son principe, est en réalité peu courante dans le secteur : elle oblige à trancher, source à l'appui, plutôt qu'à noyer le lecteur dans un flou entretenu. Le site revendique ainsi une ambition claire, celle d'"éviter de mélanger une preuve solide avec une simple rumeur sociale".

Cette exigence de traçabilité rapproche la démarche d'une logique de vérification factuelle (le fact-checking), habituellement réservée à l'actualité politique ou scientifique, et l'applique à un terrain où elle est rarement revendiquée aussi explicitement : la chronique mondaine.

Une base pensée pour la lecture rapide

Sur la forme, QuiSortAvecQui.com a fait le choix d'un format "mobile-first" : fiches courtes, timelines synthétiques, informations hiérarchisées pour une lecture en quelques secondes depuis un smartphone. Le site organise son contenu par pays — avec des volumes déjà conséquents pour les États-Unis et la France - et par univers : cinéma, musique, mode ou encore football, signe d'une couverture qui dépasse le seul star-système hollywoodien pour englober la culture populaire dans sa diversité.

1 233 profils recensés aux États-Unis 619 profils recensés en France 1 466 fiches liées au cinéma 856 fiches liées à la musique

Deux fonctionnalités éditoriales complètent le dispositif : un "radar du moment", qui met en avant les fiches les plus consultées et donc les tendances relationnelles du moment, et un calendrier des anniversaires de célébrités, qui transforme la base en un outil de veille people au quotidien plutôt qu'un simple dictionnaire statique.

Un fonctionnement communautaire et transparent

L'autre singularité du site tient à son mode de gouvernance éditoriale. En pied de page figurent des rubriques « La rédaction », « Signaler une erreur » et « Confidentialité », qui témoignent d'une volonté de responsabilité éditoriale assumée et d'un mécanisme de correction ouvert aux internautes. Dans un secteur où l'anonymat des sources et l'absence de contact identifiable sont la norme, cette transparence de façade constitue, là encore, un signal distinctif.

Un créneau déjà balisé à l'international, mais peu occupé en français

Le concept n'est pas totalement inédit à l'échelle mondiale : dans le monde anglophone, plusieurs plateformes se sont déjà spécialisées dans le recensement structuré des relations de célébrités, avec un succès d'audience qui a démontré, depuis plusieurs années, l'appétit du grand public pour ce type de contenu de référence plutôt que pour de simples articles au fil de l'eau. Ce qui change avec QuiSortAvecQui.com, c'est l'existence, enfin, d'un équivalent pensé nativement pour un lectorat francophone, avec ses propres priorités éditoriales : une place plus importante accordée au football et à la mode, des fiches consacrées à des personnalités françaises et européennes peu couvertes par les bases anglo-saxonnes, et une interface entièrement rédigée en français plutôt que traduite a posteriori.

Ce positionnement de niche linguistique et culturelle est stratégiquement pertinent : la presse people francophone en ligne reste dominée par des sites d'actualité généralistes, pour qui le suivi des couples de célébrités n'est qu'une rubrique parmi d'autres, rarement mise à jour avec constance. En se concentrant exclusivement sur ce segment, QuiSortAvecQui.com peut consacrer à chaque fiche un soin que des rédactions généralistes, contraintes par l'urgence de l'actualité du jour, ont plus rarement le temps d'apporter.

Pourquoi parler d'innovation

Le terme n'est pas galvaudé. L'innovation, ici, ne réside pas dans une prouesse technologique spectaculaire, mais dans le repositionnement d'un genre éditorial : faire de la chronique des couples de célébrités un objet documentaire fiable, structuré et pérenne, là où il n'existait jusqu'ici que des contenus périssables, dispersés et rarement mis à jour. En misant sur la clarté du statut relationnel, la traçabilité des sources et une expérience de consultation pensée pour les usages mobiles, QuiSortAvecQui.com propose une alternative crédible aux formats classiques du people, entre magazine et forum.

Reste à savoir si ce modèle, encore jeune, saura maintenir sa rigueur à mesure que sa base de données s'enrichit et que la pression de l'actualité - mariages, ruptures très médiatisées, rumeurs virales — s'intensifiera. La promesse d'un site "clair" sur un sujet aussi mouvant que la vie sentimentale des célébrités est ambitieuse ; elle mérite d'être suivie dans la durée.

Les limites à surveiller

Un dossier journalistique complet ne saurait se limiter à l'éloge. Le modèle de QuiSortAvecQui.com repose sur un équilibre délicat, qui comporte sa part de risques. D'abord, la vitesse : une base de données doit, pour rester crédible, mettre à jour ses statuts (confirmé, rumeur, séparation) au rythme de l'actualité people, laquelle peut évoluer en quelques heures à peine lors d'une rupture très médiatisée ou d'un démenti officiel - un défi opérationnel non négligeable à mesure que le nombre de fiches augmente. Ensuite, la modération communautaire, si elle est un atout pour corriger les erreurs, suppose aussi une vérification rigoureuse des signalements pour éviter qu'elle ne devienne, à son tour, une porte d'entrée pour de nouvelles rumeurs non fondées.

Se pose enfin, comme pour toute base de données consacrée à la vie privée de personnalités publiques, la question du respect d'un juste équilibre entre intérêt légitime du public pour des figures qui ont choisi l'exposition médiatique et respect de leur vie sentimentale. La rubrique "Confidentialité" mise en avant par le site laisse penser que cette question est prise au sérieux, mais elle mériterait d'être davantage détaillée et documentée à mesure que l'audience du site grandit.

En pratique

La base de données est accessible librement à l'adresse www.quisortavecqui.com, où chaque fiche personnalité ou fiche relation peut être consultée gratuitement, avec la possibilité de signaler une erreur ou une information manquante directement depuis le site.

Source : https://www.quisortavecqui.com

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