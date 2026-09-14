Allemagne - Weidel promet : plus un euro pour l'Ukraine

Alice Weidel promet de couper toute aide militaire et financière à l'Ukraine si l'AfD gouverne. Elle exige que Kiev rembourse Berlin et renvoie ses hommes au front.

La coprésidente de l'AfD transforme le soutien allemand à Kiev en enjeu électoral et promet de renvoyer les hommes ukrainiens en âge de combattre.

Alice Weidel ne mâche plus ses mots. La coprésidente de l'AfD a annoncé, dans une interview accordée à la chaîne autrichienne AUF1 le 11 septembre, que son parti mettrait fin à toute aide financière et militaire à l'Ukraine s'il accédait au pouvoir. Elle veut aussi que Kiev rembourse « des sommes substantielles » à Berlin, et que les hommes ukrainiens en âge de combattre vivant en Allemagne rentrent dans leur pays.

Une promesse qui ressemble à un séisme. Parce qu'elle ne vise pas seulement Kiev. Elle vise aussi les 1,35 million d'Ukrainiens réfugiés en Allemagne et les 260 000 hommes en âge de porter les armes qui y vivent selon Euronews.

Ce que Weidel a dit, mot pour mot

L'interview n'a pas duré longtemps, mais elle a suffi. Devant la caméra d'AUF1, Alice Weidel a posé les bases de ce qui ressemble à un programme de rupture totale avec la politique ukrainienne de Berlin.

« Nous interromprons les paiements à l'Ukraine et tout soutien à la guerre, et nous exigerons également des remboursements substantiels de l'Ukraine », a-t-elle déclaré.

Elle n'a pas précisé quel mécanisme juridique permettrait à Berlin de réclamer cet argent, ni sur quelles sommes exactes elle compte récupérer. Ce flou n'a pas empêché la dirigeante de l'AfD d'aller plus loin.

Sur les Ukrainiens vivant en Allemagne, son message est tout aussi direct : « Plus d'un million d'Ukrainiens en Allemagne reçoivent des subventions. C'est tout simplement incroyable et ce n'est plus viable financièrement. »

Elle vise particulièrement les jeunes hommes. « [Ils] doivent eux aussi rentrer chez eux », a-t-elle martelé, évoquant une population qu'elle situe dans « la fourchette des six chiffres ».

L'Allemagne, deuxième donateur mondial

Pour comprendre la portée de ces déclarations, il faut mesurer ce que Berlin a déjà donné.

Selon le gouvernement fédéral allemand, depuis le début de la guerre en février 2022, l'Allemagne a fourni plus de 43,3 milliards d'euros d'aide civile bilatérale à l'Ukraine et a versé ou réservé environ 57,6 milliards d'euros d'aide militaire.

Au total, Berlin a engagé plus de 100 milliards d'euros. C'est le deuxième effort financier mondial après celui des États-Unis.

Pour 2026, le gouvernement de Friedrich Merz prévoyait d'augmenter l'aide militaire de 3 milliards d'euros supplémentaires, la portant à environ 11,5 milliards.

Weidel veut tout arrêter.

Les 260 000 hommes dont personne ne parle

Le chiffre circule dans les rédactions européennes mais reste peu commenté : plus de 260 000 Ukrainiens en âge de combattre vivraient actuellement en Allemagne.

Depuis le 31 juillet 2026, les hommes ukrainiens âgés de 23 à 60 ans non exemptés de service militaire ne peuvent plus obtenir le statut de protection temporaire en Allemagne.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a récemment proposé que Berlin utilise les données d'enregistrement des résidents pour aider Kiev à identifier ces hommes et les convaincre de rentrer « sans contrainte », a-t-il précisé.

Nous avons tenté de joindre le ministère allemand de l'Intérieur pour obtenir le nombre exact d'hommes concernés. Sans réponse à l'heure où ces lignes sont écrites.

Une position ancrée dans l'histoire de l'AfD

L'opposition de l'AfD au soutien à l'Ukraine n'a rien de nouveau. Le parti réclame depuis des années la fin des livraisons d'armes et un rapprochement avec Moscou.

En juin 2026, Weidel a publiquement demandé la fin du boycott du pétrole et du gaz russes, arguant que l'énergie bon marché de Moscou était « essentielle » à l'industrie allemande et que la rupture des liens énergétiques après 2022 avait « fait reculer l'Allemagne pour de nombreuses années ».

Au Bundestag, en mai dernier, elle avait déjà dénoncé les fonds envoyés à Kiev, affirmant qu'ils « se diluent » sans bénéfice identifiable et « disparaissent dans des trous noirs ».

Le programme de l'AfD pour les législatives de 2025 prévoyait déjà la levée immédiate des sanctions économiques contre la Russie et la remise en service des gazoducs Nord Stream.

Pourquoi ça marche électoralement

La déclaration de Weidel tombe dans un contexte politique explosif.

Selon le dernier sondage INSA pour Bild, l'AfD caracole à 29 % des intentions de vote au niveau fédéral, soit neuf points d'avance sur le bloc CDU/CSU de Friedrich Merz, crédité de 20 %.

La popularité du chancelier allemand s'effondre. Selon le DeutschlandTrend de la chaîne publique ARD, seulement 13 % des Allemands se déclarent satisfaits de son action l'un des niveaux les plus bas jamais enregistrés pour un chancelier allemand.

Et l'opinion publique sur l'Ukraine est plus nuancée qu'il n'y paraît. Si 52 % des Allemands soutiennent encore les livraisons d'armes à Kiev, 42 % estiment que Berlin est allé « trop loin » selon un sondage ARD-Deutschlandtrend de septembre. À l'Est, la défiance est encore plus forte : 54 % des habitants des Länder de l'Est jugent que les livraisons d'armes ont déjà dépassé les limites raisonnables.

Weidel ne parle pas dans le vide. Elle parle à une Allemagne fracturée.

Ce que ça change pour l'Ukraine

L'impact concret de ces déclarations reste, pour l'instant, hypothétique. L'AfD n'est pas au gouvernement.

Mais le simple fait qu'un parti donné en tête des sondages au niveau national promette de couper les vivres à Kiev envoie un signal. À Kiev, à Bruxelles, à Washington.

Pour Kiev, c'est un rappel brutal que le soutien occidental n'est pas garanti. Pour Moscou, c'est une confirmation que le temps joue en sa faveur. Pour les alliés européens de l'Allemagne, c'est un avertissement : le pilier financier de l'effort de guerre pourrait vaciller.

L'Allemagne doit tenir des élections fédérales en mars 2029. D'ici là, l'AfD aura tout le temps de transformer sa promesse en programme détaillé ou de la diluer dans les compromis du pouvoir.

Mais une chose est sûre : le débat sur le coût de la guerre pour l'Allemagne ne disparaîtra pas. Weidel l'a mis sur la table, et il y restera.

Que veut Alice Weidel pour l'Ukraine ?

Elle veut arrêter toute aide financière et militaire allemande à Kiev, exiger que l'Ukraine rembourse une partie des sommes versées, et renvoyer les hommes ukrainiens en âge de combattre qui vivent en Allemagne.

Combien l'Allemagne a-t-elle donné à l'Ukraine ?

Plus de 100 milliards d'euros au total depuis février 2022 : environ 43,3 milliards d'aide civile et 57,6 milliards d'aide militaire, selon le gouvernement fédéral.

L'AfD est-elle au gouvernement en Allemagne ?

Non. L'AfD est un parti d'opposition. Mais elle est donnée en tête des intentions de vote au niveau fédéral (29 %) et a remporté une victoire historique en Saxe-Anhalt en septembre 2026.

Les Ukrainiens en Allemagne vont-ils être renvoyés de force ?

Aucun mécanisme légal de déportation n'existe. Le ministre des Affaires étrangères parle de « retour volontaire » assisté. Ce que Weidel propose va plus loin, mais reste une promesse électorale sans base juridique actuelle.

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