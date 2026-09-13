Cameroun - MRC : Roger Noah exige que la presse cesse d'appeler Mengue « militant »

Roger Justin Noah demande à la presse camerounaise de présenter Willy Mengue comme ex-militant du MRC, exclu le 29 juin 2026. Le parti dénonce une couverture approximative.

Le secrétaire à la communication du MRC rappelle que Willy Mengue a été exclu définitivement le 29 juin 2026 et que la presse camerounaise doit cesser de le présenter comme un militant actif du parti.

Roger Justin Noah ne décolère pas. Le secrétaire général adjoint n°1 et secrétaire national à la communication par intérim du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a profité de son passage sur le plateau du « Grand Débat » sur CAM 10 Télévision pour adresser un message sans détour à la presse camerounaise.

« J'ai un problème avec la presse camerounaise. J'ai l'impression que la presse camerounaise ne travaille pas assez. »

La phrase claque. Derrière elle, une exigence : que les médias cessent de qualifier Willy Mengue de « militant du MRC ». Pour Roger Justin Noah, la décision est claire, la presse doit l'être aussi.

Le MRC rappelle une décision d'exclusion sans appel

Willy Mengue n'est plus militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. La décision date du 29 juin 2026. Ce jour-là, le Comité national de médiation et d'arbitrage (CNMA) du parti rend sa décision n°001/2026 : Willy Mengue est exclu définitivement pour « acte de trahison, refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti, violation manifeste et répétée des textes du parti, insubordination manifeste et manque de loyauté répété envers les instances dirigeantes du parti ».

L'affaire remonte à une plainte déposée le 12 juin 2026 par Joseph Taffo, militant de la Fédération régionale MRC du Littoral 2. Selon les documents du parti, Willy Mengue aurait qualifié l'actuel président du MRC d'illégitime, appelant à restaurer la légalité au sein du parti. Il aurait également déclaré qu'il existe « deux MRC », dont l'un originel et l'autre « in vitro ».

Le 7 juillet 2026, le Directoire du MRC, réuni en session ordinaire au siège national à Yaoundé, approuve la décision à l'unanimité.

Roger Justin Noah : « Un militant qui a été exclu n'est plus militant »

Face aux caméras de CAM 10, Roger Justin Noah ne mâche pas ses mots. Pour lui, le problème n'est pas seulement interne au parti. Il est aussi médiatique.

« Ce n'est pas à nous de vous expliquer. C'est-à-dire que la décision du Comité national de médiation et d'arbitrage du MRC du 29 juin est claire : c'est une exclusion. Il a été exclu. À partir de ce moment-là, comment peut-il prétendre être militant encore ? »

Le secrétaire à la communication du MRC pointe du doigt une pratique qu'il juge contre-productive : certains médias continuent d'appeler Willy Mengue « militant du MRC », d'autres « ex-membre du directoire ».

« Franchement, que la presse soit sérieuse, parce que la presse a une fonction particulière, c'est celle d'éduquer les masses. Éduquer les masses veut dire dire exactement les choses telles qu'elles sont. »

Pour Roger Justin Noah, la responsabilité est double : celle du parti, qui a tranché, et celle de la presse, qui doit relayer l'information sans ambiguïté.

Willy Mengue conteste et saisit la justice

L'exclusion de Willy Mengue n'est pas passée inaperçue. Elle intervient au lendemain de l'action intentée en justice par Willy Mengue, Laure Noutchang et Mballa Sébastien, trois militants du parti, contre le président Maurice Kamto qu'ils jugent illégitime.

Willy Mengue confie avoir découvert son exclusion sur les réseaux sociaux. Il dénonce « des manœuvres attaquables devant les juridictions ». « Ils n'ont pas les manœuvres pour pouvoir se défendre contre les violations des textes et les violations de la législation nationale », affirme-t-il.

Selon les trois plaignants, le directoire du MRC n'a jamais constaté la démission ni tenu une convention pour constater la vacance de Maurice Kamto dans un délai de 60 jours après sa démission, comme le veulent les textes du parti.

L'audience au Tribunal de première instance d'Ekounou, initialement prévue le 9 juillet 2026, a été renvoyée à plusieurs reprises. Le dossier a été reporté au 16 juillet, puis au 21 juillet, avant un nouveau renvoi au 4 août, et enfin une audience prévue le 11 août. À ce jour, aucune décision de fond n'a été rendue.

Une crise interne qui s'enlise

La crise que traverse le MRC n'est pas nouvelle. Elle remonte à juin 2025, lorsque Maurice Kamto démissionne du parti pour rejoindre le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem), qui a porté sa candidature finalement invalidée à la présidentielle du 12 octobre 2025. L'opposant fait son retour au sein du MRC en décembre 2025.

Depuis, la légitimité de Maurice Kamto à la tête du parti est contestée par une frange de militants. Willy Mengue, figure médiatique du MRC, est l'un des visages de cette contestation. Il évoque un « MRC in vitro » depuis la tenue de la Convention par visioconférence du 21 décembre 2025.

« Il y a une nouvelle direction qu'on veut imposer au MRC depuis le 21 décembre, c'est cette direction qui tue le parti et qui tue l'avenir politique des militants », déclarait-il en juin 2026 sur le plateau de A1 TV.

La presse, arbitre malgré elle ?

Dans ce contexte, la sortie de Roger Justin Noah pose une question de fond : quel rôle doit jouer la presse dans la couverture des crises partisanes ?

Pour le MRC, la réponse est simple : la presse doit s'en tenir aux faits. Et le fait, c'est que Willy Mengue a été exclu. Point.

Mais pour Willy Mengue et ses soutiens, l'exclusion est illégitime parce que les instances qui l'ont prononcée le sont aussi. Le débat n'est donc pas seulement juridique. Il est aussi médiatique.

Joint par téléphone, un journaliste camerounais spécialiste des questions politiques, qui a requis l'anonymat, reconnaît la difficulté : « Entre la décision officielle du parti et la contestation de cette décision, il n'est pas toujours simple de choisir la bonne qualification. Le MRC a tranché, mais la justice n'a pas encore statué. »

Une complexité que Roger Justin Noah balaie d'un revers de main : « Je demande à ceux-là de s'occuper de leurs affaires et de laisser les militants du MRC s'occuper des affaires du MRC. »

Et maintenant ?

L'audience du 11 août 2026 devait permettre au Tribunal de première instance de Yaoundé de se prononcer sur l'affaire opposant Willy Mengue au MRC. Le verdict était attendu. Il n'est pas venu. Le dossier a été renvoyé au 15 septembre 2026, à la demande du conseil des demandeurs, en raison de l'état de santé précaire de l'un d'eux.

En attendant, le MRC poursuit sa route. Le 10 octobre 2026, le parti doit connaître son nouveau président, après les démissions de Maurice Kamto et Mamadou Mota.

Willy Mengue, lui, reste suspendu à une décision de justice. Militant ou ex-militant ? La réponse appartient aux juges. Mais pour Roger Justin Noah, elle est déjà écrite.

Pourquoi Willy Mengue a-t-il été exclu du MRC ?

Le Comité national de médiation et d'arbitrage du MRC a prononcé son exclusion définitive le 29 juin 2026 pour « acte de trahison, refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti, violation manifeste et répétée des textes du parti, insubordination manifeste et manque de loyauté répété envers les instances dirigeantes du parti ».

Qui est Roger Justin Noah ?

Roger Justin Noah est secrétaire général adjoint n°1 et secrétaire national à la communication par intérim du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC).

Willy Mengue conteste-t-il son exclusion ?

Oui. Willy Mengue a saisi la justice aux côtés de Laure Noutchang et Mballa Sébastien pour contester la légitimité de Maurice Kamto à la tête du MRC. Il affirme que son exclusion est issue d'organes illégitimes.

La presse camerounaise est-elle obligée de suivre la position du MRC ?

Non. La presse est tenue à une obligation de pluralisme et de vérification. Tant que la justice n'a pas statué sur la légalité de l'exclusion, les médias peuvent mentionner les deux versions, tout en précisant clairement la décision officielle du parti.

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