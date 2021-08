CAMEROUN :: Rebecca ENONCHONG arrêtée à Douala :: CAMEROON

Selon des sources concordantes, la femme d'affaires, reputée dans les TIC, aurait outragé un magistrat.

Comment le Cameroun continue de fermer et de réduire au silence les combattants de la liberté et les défenseurs des droits. Rebecca Enonchong est actuellement détenue à la Légion de gendarmerie de Douala, dans des circonstances très obscures.

QUI EST REBECCA ENONCHONG ?

Rebecca Enonchong est la fondatrice et directrice générale d'Appstech, l'un principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'applications d'entreprise.



Elle est également cofondatrice d'I/O Spaces, un espace de co-working inclusif dans la région métropolitaine de Washington DC.

Elle est présidente du conseil d'administration d'Afrilabs, un réseau panafricain de plus de 268 centres d'innovation dans 49 pays africains soutenant plus d'un million d'entrepreneurs en Afrique.

Elle préside Activspace (African Center for Technology Innovation and Ventures). Accompagner les entrepreneurs de trois pôles technologiques au Cameroun.



Elle siège également aux conseils d'administration de capital-risque pour l'Afrique (VC4Africa), de Digital Africa, de la fondation de l'OMS, d'Eneza education, de Suguba, de Dijbouti telecom, d'US Exim SAAC et du centre d'excellence numérique de l'UNECA.

Elle est cofondatrice du Cameroon Angels Network et cofondatrice et vice-présidente du réseau African Business Angels.



Mme Enonchong est actuellement mentor/conseiller auprès de plusieurs startups technologiques.

Récipiendaire de nombreux prix, Mme Enonchong a été nommée Global Leader for Tomorrow (GLT) par le Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Forbes L'Afrique l'a classée parmi les 50 femmes les plus puissantes d'Afrique en 2020.

New African Magazine l'a nommée l'une des Africaines les plus influentes en 2014, 2016, 2017 et 2020.

Jeune Afrique Magazine l'a classée parmi les Africaines les plus influentes au monde en 2018, 2019 et 2020.