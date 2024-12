CAMEROUN :: L'université de Yaoundé II pionnier de la recherche et du plaidoyer sur les droits de l’enfant :: CAMEROON

Technopole des sciences sociales en Afrique francophone subsaharienne, l'université d'État de Yaoundé II - Soa, à travers l’UNICEF, devient le tout premier cadre universitaire de réflexion, de recherche et de plaidoyer pour les droits de l'Enfant. Un cadre de réflexion est ainsi offert aux étudiants de cette institution académique réputée en sciences juridiques et politiques, économie et gestion.

La salle des Actes de l'Université de Yaoundé Il - Soa, a, le 11 décembre 2024, servi de cadre à la cérémonie d’inauguration officielle du centre de recherche et de plaidoyer pour les droits de l'Enfant.

C'était à l’occasion du 78 ème anniversaire de la création de l’UNICEF. Une institution onusienne engagée depuis 1946 dans la promotion, la protection et la défense des droits de l'Enfant.

Ledit centre, le tout premier en matière des droits de l’Enfant au Cameroun, servira non seulement de lieu de réflexion et de recherche, mais aussi de plateforme de plaidoyer, concourant ainsi aux politiques nationales de protection et de promotion des droits de l'Enfant. L'initiative est de l’UNICEF, en collaboration avec le gouvernement camerounais. Le partenariat ainsi scellé permettra aux étudiants et chercheurs formés dans ce centre, de devenir des professionnels outillés avec précision, pour ce qui est de l'intégration des droits de l'Enfant , dans leur discipline et pratique.

Représentante de l’UNICEF au Cameroun, Nadine Perrault a indiqué que « Cette inauguration est bien plus qu’un simple événement. Elle marque une étape déterminante dans notre engagement collectif pour les droits des enfants au Cameroun. Ce centre, premier d’une série prévue dans quatre autres grandes universités : Yaoundé I, Maroua, Dschang et l’Université Catholique d’Afrique Centrale, témoigne du partenariat stratégique entre l’UNICEF et le monde académique ».

La perspective du gouvernement étant celle d'un Cameroun où chaque enfant ait une chance équitable de réussite, l’université de Yaoundé II, dont la réputation académique ne se conte plus, a, et à juste titre, mérité ce rôle de précurseur dans les réformes ressortissant à la recherche et au plaidoyer des droits de l'Enfant. C'est donc à juste titre. « Votre institution s’est toujours illustrée par sa capacité à allier recherche de qualité et engagement pour le progrès social. Aujourd’hui, elle se dote d’un rôle supplémentaire : celui de catalyseur dans la promotion et la défense des droits des enfants. Un moment qui nous rappelle notre responsabilité collective : agir sans relâche pour garantir que chaque enfant, peu importe son origine ou son contexte, puisse réaliser son plein potentiel. À travers ce projet, nous envisageons un Cameroun où chaque enfant bénéficie d’un environnement sûr, éducatif et épanouissant » , l'etayera Nadine Perrault.

Présidant la cérémonie, le recteur de l'Université de d'État de Yaoundé Il - Soa, le Prof. Richard Laurent OMGBA a fait savoir que le centre des droits de l’Enfant est un moyen d’institutionnalisation de la défense des droits de l’Enfant dans l’écosystème universitaire. Et non sans préciser que cette initiative est le fruit du mémorandum d’entente entre l’UNICEF et les Universités d’Etat signé le 16 juillet 2024, dont la collaboration est fixée sur certains axes majeurs notamment: l’appui à l’évaluation des programmes de l’UNICEF et la production des évidences sur la situation des droits de l’enfant au Cameroun.

Il est important de souligner que depuis l’adoption de la Convention relative aux droits de l’Enfant (CRC) par le Cameroun, des progrès significatifs ont été enregistrés, mais, ainsi que l'ont admis les deux parties, les défis demeurant nombreux et immenses.