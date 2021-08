CAMEROUN :: Yaoundé 18 Août 2021 : La CEMAC va-t-elle prendre son envol ? :: CAMEROON

Une session extraordinaire du conseil des ministres de l’Union Economique d’Afrique Centrale (UEAC) s’est tenue à Douala au Cameroun le 10 Août 2021.

En prélude au sommet extraordinaire des chefs d’Etat prévue le 18 Août 2021 à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Elle a regroupé les ministres de l’économie et finances des 6 pays de la région Cemac. Avec, sur la table, d’importants enjeux économiques et monétaires.

Yaoundé va-t-elle consacrer la nouvelle naissance de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ? C’est la question qui transpire des débats dans les medias au sujet de cette organisation sous-régionale. L’intégration de tous les vœux des populations est elle effective ? La Cemac d’en-bas, piaffe d’impatience, la circulation des hommes et des biens n’est pas encore effective du fait des inerties observées ca et là. On était encore à tergiverser lorsque la pandémie du corona qui n’épargne personne est arrivée, avec ses corollaires. Le confinement de la population et l’arrêt de l’économie. Il n’en fallait pas plus pour des economies CEMAC tirées par le secteur infomel qui ont alors entamé une période de décélération.

Au cours des travaux des ministres, le president de la commission de la Cemac le Pr Daniel Ona Ondo a planté le décor « La pandémie de la Covid-19 et ses effets dévastateurs sur nos économies, illustrent combien la CEMAC fait face à un dilemme de nature cornélienne, tiraillée qu’elle est entre l’impératif catégorique de sauver des vies humaines et, dans le même temps, affronter le désastre économique engendré par les mesures prises, notamment le confinement et la distanciation sociale ». Cette crise sanitaire à laquelle il faut ajouter la baisse du cout du pétrole qui représente plus de la moitié des revenus des pays membres de la Cemac a entrainé une baisse des recettes budgétaire et la perturbation des échanges.

Des préoccupations qui ont été au centre de l’allocution du ministre Camerounais, Alamine Ousmane Mey, président du conseil des ministre qui a appelé à une synergie des forces des pays membres pour venir à bout de cette crise sécuritaire et sanitaire que traverse la Cemac. Dans cette perspective, a souligné Ona Ondo, la Commission de la CEMAC a élaboré un « Document de travail » visant à approfondir la compréhension de l’impact socio-économique de la maladie. Le document présente également les actions entreprises par les Etats et met en relief les principales récommandations pour accompagner une réponse intégrée et efficace face aux répercussions économiques et sociales de la crise.

A ses pairs Africans, le Ministre Camerounais a invité au pragmatisme et l’objectivité lors des deliberations. Aussi, et que sait on des recommendations de cette session des ministres? En attendant le communiqué final des experts commis à la tache, on peut retenir que les ministres ont émis d’entreprendre des actions pour augmenter les recettes. L’adoption des budgets additionnels. Les ministres ont appelés les partenaires au developpement au financements post covid. Entre autres. En attendant, que nous reserve la rencontre des chefs d’Etats?