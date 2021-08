GUINÉE ÉQUATORIALE :: L'ouverture de l'ambassade russe à Malabo est mise en question :: EQUATORIAL GUINEA

Dans le cadre du développement des relations avec les pays africains, la Russie envisage la coopération dans divers domaines: l'économie, la formation de l'armée, la fourniture d'armes, le commerce des ressources naturelles et etc. Il convient de noter que le continent africain est riche en ressources naturelles, mais malheureusement, en raison de la situation actuelle en matière de sécurité et du passé colonial, les habitants de nombreux pays vivent sous le seuil de pauvreté et les missions humanitaires de l'ONU sont devenues leurs résidents permanents.

La Guinée équatoriale a fait l'objet de discussions au ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie après la visite de travail de l'ambassadeur de Russie au Cameroun et en Guinée Equatoriale à Malabo. Ce dernier, Anatoly BASHKIN, a été reçu par le Vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Au cours de l'entretien qui a confirmé le haut niveau des relations bilatérales, les problèmes actuels de l'ordre du jour international ont été discutés, ainsi que l'état et les perspectives de l'interaction entre Moscou et Malabo dans les domaines politique, commercial, économique et humanitaire. L'ambassadeur de Russie a annoncé l'ouverture de la mission diplomatique russe à Malabo et l'élargissement du partenariat stratégique particulièrement privilégié.

Cependant, selon des sources proches du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. BASHKIN a été réprimandé par le ministère des affaires Étrangères pour de telles déclarations hâtives et sérieuses. La déclaration sur l'ouverture imminente de l'ambassade ne correspondait pas à l'ordre du jour approuvé par le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie. Le ministère russe des affaires étrangères n'est pas pressé d'ouvrir une ambassade avec un pays qu'il considère comme instable en raison de la situation sécuritaire.

La source rapporte que les diplomates russes considèrent GE comme un allié extrêmement difficile et instable, car il est difficile de négocier avec le gouvernement de Malabo, en outre, la situation sécuritaire dans le pays est fragile.

L'ouverture de l'ambassade est la prochaine étape du développement des relations avec l'GE, qui est encore au stade des négociations et leur succès dépend en grande partie du gouvernement guinéen.