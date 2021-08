CAMEROUN :: WISDOM INTERNATIONAL célèbre son deuxième anniversaire :: CAMEROON

A cette occasion, Sylvestre Magloire Tamo le Pdg de cette structure a promis d’offrir des terrains titrés à partir de 2 millions

Deux ans d'existence, ça se fête . C’est dans cet ordre d’idée que Sylvestre Magloire Tamo et son équipe ont réuni les hommes et femmes de médias de la ville de Douala, histoire de dresser le bilan de leurs activités au Cameroun.

Wisdom International LTD est une structure spécialisée dans l'immobilier, les conseils juridiques et fiscaux, BTP, coaching et formations qui En deux ans, a accompagné environ 2000 personnes, plus d'une centaine d'entreprises et plus d'une centaine de familles dans l'acquisition des «terres sécurisées»>.

Ce qui est une preuve que l'entreprise a gagné la confiance des Camerounais,selon Sylvestre Magloire Tamo. L'autre chose qui est à mettre à l'actif de Wisdom est la victoire sur le contentieux. L'entreprise n'en a pas connu jusqu'ici. Car elle s'est entourée d'un réseau d'experts qui lui permet de mener ses activités en toute transparence.

«L'immobilier n'est pas une affaire de cacahuètes, de bière ou de pain. C'est un projet de vie»>, rappelle le promoteur, qui a eu besoin d'environ 50 ans pour murir ce business qui facilite les procédures d'acquisition de terrains titrés et lotis aux locaux et à la diaspora camerounaise. «Nous ne lâchons pas nos clients avant qu'ils n'aient obtenu de titres fonciers»>, promet-il.

L'entreprise profite de sa date anniversaire pour dévoiler des couleurs.

Elle annonce l'ouverture prochaine de son académie (Wisdom Academy) pour

l'encadrement des jeunes dans le domaine foncier et le coaching. L'un de ses plus grands projets est Wisdom City, un site pilote situé non loin du fleuve de la Dibamba. C'est sur ce site qu'elle propose des terrains titrés et lotis à partir de deux millions de francs CFA. Une structure de traitement de déchets y est également prévue.