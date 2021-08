CAMEROUN :: LA REGIE DU TERMINAL À CONTENEURS ACCUEILLE SES PREMIERS ÉQUIPEMENTS NEUFS :: CAMEROON

Tout au long des quinze années de la Concession, le Terminal à conteneurs du Port de Douala Bonabéri a souffert d’un manque d’investissements d’envergure pour le hisser aux standards internationaux du secteur.

Après la reprise de l’exploitation par le PAD à travers une régie, le Comité de supervision de la RTC a ainsi adopté un vaste programme d’investissement qui prend corps. Ce lundi 9 août 2021 la RTC réceptionne de deux grues à quai qui vont accélérer les opération de manutention, réduisant drastiquement le temps des opérations.

Le navire MV ANNETTE est à quai depuis ce matin au Terminal à Conteneurs du Port de Douala-Bonabéri avec dans ses cales, le premier lot d’importants équipements de manutention. Il s’agit plus précisément de deux grues mobiles de quai (mobile harbour cranes) neuves de marque KONECRANES GOTTWALD construites en Allemagne dans les ateliers du constructeur éponyme.

Ces équipements du modèle GHMK 6507 Post-Panamax, c’est-à-dire capables d’opérer des navires de près 9600 conteneurs EVP et de 17 rangés de conteneurs. Ils ont une plus grande portée que le portique d’occasion acquis en 2017 par DIT et limité 15 rangées de conteneurs.

Les nouvelles acquisitions de la Régie du Terminal à Conteneurs ont une capacité de levage : de 125 tonnes au crochet avec une capacité à faire du twin lift de conteneurs( porter deux conteneurs à la fois). Coût de cet investissement 6,02 Milliards FCFA.

Le second lot est attendu au mois de septembre prochain du même constructeur Konacranes Suède. Il s’agit cinq grues de parc (reachstackers) et une grue de parc pour conteneurs vide (empty handler) également neuves de marque KONECRANES LIFTRUCKS

Les rues de parc LIFTACE 4532 TCE sont capables d’entreposer jusqu’à 5 hauteurs de conteneurs pleins. Les grue de parc pour conteneurs vides SMV6/7 ECC 90 ont quant à eux la capacité d’entreposer jusqu’à 7 hauteurs de conteneurs vides. Cout d’acquisition, 1,84 milliards FCFA

Le troisième lot attendu en janvier est constitué de vingt (20) tracteurs portuaires (terminal trailers) de marque TERBERG. Ils ont été Construit par TERBERG BENSCHOP B.V ; - HOLLANDE Cout d’acquisition total : 1,52 milliards FCFA

Tous ces équipement nouvellement acquis par la jeune Régie vont contribuer non seulement à améliorer les services offerts aux clients du terminal à conteneurs, mais également renforcer l’attractivité du port de Douala-Bonabéri.



Plusieurs autres investissement sont programmé pour remettre à niveau le yard à conteneurs laissé tans un piteux état par l’ancien concessionnaire.



Malgré́ un contexte mondial particulièrement difficile marqué par la pandémie du COVID 19, un démarrage d'activités perturbé par des difficultés à la fois techniques, matérielles et sociales, la RTC a accompli efficacement toutes les missions qui lui ont été assignées, en assurant la continuité́ de l'exploitation du terminal à conteneurs. Au 31 décembre 2020, l’expertise camerounaise qui a remplacé le concessionnaire Douala International Terminal arrivé en fin de contrat le 31 décembre 219, a engrangé un résultat net bénéficiaire de 12 326 979 454 FCFA pour un chiffre d’affaires de 49 855 974 373 FCFA.

La RTC a reversé au Port Autonome de Douala au titre de la redevance de stationnement, 15 710 558 599 FCFA (quinze milliards sept cent dix millions cinq cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf).

Au Trésor public, à travers l’impôt sur le résultat, ce sont 6 320 648 046 FCFA (six milliards trois cent vingt millions six cent quarante-huit mille quarante-six) qui y ont été payés.