Le père Ludovic Lado sème des graines d'espoir grâce à l'initiative Back to School

À travers la promotion du livre Seed of Hope/ Graine d’espoir . l’homme d’église souhaite contribuer à sa manière à un retour à l’école des enfants déplacés des régions du NOSO.

« L’éducation c’est un droit et personne n’a le droit de perturber l’éducation d’un enfant. Même si les adultes se battent entre eux , il faut que l’on respecte le droit des enfants à retourner à l’école ».

Ces mots du père Ludovic Lado tenus au sortir de la conférence de presse qu’il tenait à l’occasion de la présentation aux hommes et femmes de médias l’initiative « Back to shool » décrivent à suffisance les motivations qui ont été siennes à s’engager dans un tel projet.

Il faut dire que L’initiative Back to school est un projet philanthropique dont l’objectif est de contribuer à la scolarisation des enfants déplacés des régions en crise du Cameroun. Pour le compte de cette année 2021, le projet repose sur un livre philanthropique, un recueil des témoignages et récits des expériences et situations vécues par les déplacés internes.

Les bénéfices de vente dudit livre serviront à financer l’éducation de nombreux enfants qui, nourrissent encore le rêve de poursuivre leur éducation. Education qui s’est trouvée au cœur même des affrontements particulièrement en zones anglophones; déscolarisant ainsi près de 600.000 enfants et obligeant 90% écoles à fermer pour 6% seulement d’enfants scolarisés. Le père Lado dira à ce propos que : « De nombreux enfants n’ont pas mis les pieds dans une salle de classe depuis près de quatre ans souligne L'UNICEF.

Notre projet vise donc à offrir aux enfants à travers leur retour à l’école des espaces sur pour apprendre , pour être avec leur amis afin de retrouver un sentiment de normalité dans leur vie , nous avons donc l’occasion de ne plus être passif face à ce problème sociale en achetant chacun son livre et ainsi les préserver des recrutements forcés, des mariages et grossesses précoces et de l’errance dans les brousse ».

L’initiative Back to school voudrait éviter que la déscolarisation s’aggrave; les enfants ayant eu 3 ans en 2016 ont raté leur premier cycle de scolarité, il est question de leur donner dès maintenant d’avoir droits à l’éducation et à des possibilités d’apprentissage de qualité afin de disposer des connaissances et des compétences pour pouvoir s’épanouir à l'âge adulte et aspirer à un meilleur avenir . Il est donc plus urgent de prendre conscience des conséquences dramatique de la déscolarisation et de son effet d’engrenage.

Le livre quant à lui est la représentation fidèle, une photographie réelle, un recueil de témoignages d’enfants victimes parfois déscolarisés et à qui leur innocence d’enfant est chaque jour un peu plus volée.

Le père Ludovic Lado pense a raison que pour un véritable retour des enfants à l’école, l’état ne peut pas tout faire seul, il est donc question de collaborer avec les structures etatiques afin que les enfants retournent à l’école.