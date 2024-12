CAMEROUN :: Récompense : Camrail honore 100 cheminots :: CAMEROON

Les décorations ont été remises aux récipiendaires au cours d'une cérémonie de circonstance.

C'est un événement, qui s'est tenu 25 ans après la dernière cérémonie de ce type. Il a célébré le mérite, les années de service et la résilience des employés dans un secteur crucial pour l'économie nationale. La cérémonie de remise des distinctions à 100 cheminots de Camrail a été présidée par le Ministre des Transports, Jean Ernest Ngalle Bibehe, et le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Issa Tchiroma Bakary.

Ces distinctions, décernées au nom du chef de l’État, ont suscité une grande émotion parmi les récipiendaires. « Je suis trop reconnaissante envers le ministre qui a fait le déplacement pour me décorer et envers le directeur général de CAMRAIL qui nous donne cette opportunité », a déclaré Tom Jeannette épouse Keme, l'une des récipiendaires.



Selon Pascal Miny, Directeur Général de CAMRAIL, cette reconnaissance illustre la résilience et l’engagement des hommes et des femmes qui assurent le bon fonctionnement du réseau ferroviaire :"nous y voyons la reconnaissance de la résilience de ses hommes et de ses femmes" a-t-il déclaré. CAMRAIL, qui emploie directement 1 000 personnes et 4 000 sous-traitants, contribue indirectement à la subsistance de 31 000 personnes.

La célébration a également été l’occasion pour le personnel de CAMRAIL de souligner les nombreux défis auxquels ils font face. Paul Emmanuel Nwaha, représentant des cheminots, a exprimé les inquiétudes du personnel, notamment en ce qui concerne la préservation des emplois dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle loi N°2023/010 du 25 juillet 2023, régissant le secteur ferroviaire.

La réforme en question, saluée pour combler un vide juridique, suscite néanmoins des incertitudes parmi les employés. Mais, il n'a tout de même pas caché sa joie : "J'ai rarement éprouvé autant d'émotions et de plaisir. Celà est certainement dû à la fois au contexte qui est si particulier au fait que celà fait des lustres qu'un pareil événement n'a pas eu lieu dans le secteur ferroviaire." a-t-il confié lors de son allocution.

Chaque année, CAMRAIL transporte environ 1,6 million de tonnes de marchandises, confirmant son rôle central dans l’économie nationale. En honorant ses employés, l’entreprise réaffirme sa volonté de valoriser ses ressources humaines. Comme l’a souligné le ministre Ngalle Bibehe, cet événement marque un tournant pour le secteur ferroviaire camerounais, où la modernisation et la reconnaissance des travailleurs sont cruciales pour relever les défis futurs.