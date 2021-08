FRANCE :: AFFAIRE ERIC CHRISTIAN : GAËLLE SONGUE EST-ELLE EN CONFLIT AVEC TOUT LE MONDE ET AIMEE DE PERSONNE?

Depuis quelques temps, la toile est secouée par une affaire dans laquelle une jeune dame prénommée Gaëlle, présente Eric Christian Nya, animateur vedette de la Crtv la télévision gouvernementale camerounaise, comme entretenant des rapports homosexuels avec son époux, un officier de l'armée française, et d'origine camerounaise. Soit.

Au fil des jours, il nous a semblé pertinent de percer dans le mystère de cette jeune dame "éplorée", un peu comme le proposent les théoriciens de la GÉNÉTIQUE TEXTUELLE ou encore CRITIQUE GÉNÉTIQUE.

Il s'agit d'une méthode littéraire qui rentre dans les différents événements ayant marqué la vie d'un romancier, afin de comprendre son oeuvre d'art en profondeur. C'est cela que nous avons essayé de faire dans le cas Gaëlle SONGUE,pour ce qui est du bug qu'elle a enclenché sur les réseaux sociaux, à l'encontre d'Éric Christian NYA le très talentueux animateur de l'émission "CAMEROON FEELING " de la télévision à capitaux publics du Cameroun. Comment s'appelle plus exactement Gaëlle ? Gaëlle SONGUE ONGBIL est une jeune dame de 36 ans. Elle voit le jour le 18 mars 1985 à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun.

Des proches la décrivent sous cape comme une fille mentalement atteinte depuis sa naissance, et en conflit permanent avec tout le monde. Il se raconte que Gaëlle voit des ennemis en tout et partout. Toujours des opposants à son bonheur, et jamais des adjuvants, quand bien même vous auriez fait vos preuves auprès d'elle. Psychologues et psychiatres seraient certainement mieux placés pour décrire cette attitude. Plus loin, nous apprenons que toujours à la défensive depuis son enfance, et soupçonnant tout le monde de lui en vouloir, Gaëlle n'est aimée de personne. Acceptons bien qu'il s'agit d'un degré de langage. Elle n'a pas d'ennemis, mais elle n'est aimée de personne.

Des sources révèlent que Gaëlle SONGUE ONGBIL est rejetée par sa belle-famille. En est en réalité séparée physiquement de son époux depuis sept ans. Une jeune dame pas aidée par des maternités peu heureuses De son union avec son époux officier de l'armée française, un bébé prématuré de quatre mois ; un enfant trisomique de six ans ; un garçon de 12 ans en échec scolaire cuisant, malgré le confort mis à sa disposition. Il s'agit en fait d'une dame qui déverse sur Éric Christian Nya comme sur d'autres personnes ( qui eux ont la chance de ne pas être des figures médiatiques et médiatisées), les échecs et les frustrations de sa vie. En principe, cela devrait lui valoir notre compassion et réconfort. Seulement, il est très difficile et même risqué, de venir en aide à une personne superstitieuse et agressive.

Très déçue et dépitée par l'échec scolaire cuisant de son fils de 12 ans, Gaëlle sollicite les services des assistantes sociales. Nous sommes en mai 2021. La sollicitation fait suite aux nombreux signalement de l'école de son fils.

Eric Christian Nya n'est pas la seule victime du mal- vivre de Gaëlle

De nos appétits à en savoir plus sur le personnage, nous découvrons qu'en 2020, sur le réseau social Facebook, un certain Patrick Mballa révèle que Gaëlle SONGUE ONGBIL dans un audio, accusait déjà un autre homme .

" Comme vous pouvez le constater avec la capture d'écran à droite, j'ai été induit en erreur un ami de longue date qui, m'a fait croire que le chirurgien Matin Kono Abe est l'amant dont parle Madame Gaëlle dans sa bande audio.

Je tiens à présenter mes excuses à Mr. Martin Kano Abe, à sa femme et à ses enfants. Je suis navré et dégouté d'avoir porté atteinte à l'honorabilité d'un homme respectable que Mr. Nono Abe qui, fait d'ailleurs la fierté du Cameroun à l'international. J'en rage encore.

Mais le mal est fait. Toutes mes excuses encore la publication en question a été supprimée ( Sic)", peut-on lire dans le post écrit dans un français qui laisse à désirer, désinvolte et sans ponctuation.

Peut-on conclure ? Gaëlle SONGUE ONGBIL est peut-être plus à plaindre qu'à blâmer.

Une certaine opinion pense que toute initiative d'Éric Christian Nya de l'attraire en justice, devrait être abandonnée, pour des raisons humanitaires.

Il faut peut-être sauver Gaëlle. Elle semble atteinte mentalement depuis son enfance, et Éric Christian Nya comme beaucoup d'autres personnes, serait tout simplement une victime collatérale des échecs et frustrations de Gaëlle.