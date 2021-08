CAMEROUN :: Économie digitale : L’ICT University livre sa 6 ème cuvée de lauréats :: CAMEROON

L’université des Technologies de l’Information et de la Communication a livré sa sixième cuvée de lauréats le 31 juillet dernier à Yaoundé au cours d’une cérémonie solennelle.

« À chaque génération ses défis historiques pour le devenir de la jeunesse (…) pour notre jeunesse, l’un des défis majeurs est de réussir l’arrimage à ce phénomène marquant qu’est l’économie numérique », dixit Paul Biya le 10 février 2016 dans son traditionnel discours adressé à la jeunesse camerounaise. La salle des parlementaires du palais des congrès de Yaoundé a servi de cadre pour la 6ème cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l’université des Technologies de l’Information et de la Communication (ICT-University).

C’était en présence d’un hôte de marque : Chief Doctor Olusegun Obasanjo, ancien président de la République Fédérale du Nigeria. L'ancien chef d'État a honoré de sa présence cet évènement. Bien d’autres invités de marque ont pris part à cette cérémonie à l’instar de l’ancien Premier ministre Philemon Yang ; du ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo ; la ministre des Postes et Télécommunications, celui des Enseignements secondaires, ainsi que des membres des missions diplomatiques entre autres.

Au total 300 gradués et 13 PHD, ressortissants de plusieurs continents : Afrique, Amérique, Asie et Europe. Dans son discours de circonstance, le Rev. Prof. Anyambod Emmanuel Anyan, vice-chancelor de l’ICT University n’a pas manqué de remercier les parents et les étudiants pour les multiples efforts fournis pour mériter cette graduation. Aussi, Chief Doctor Olusegun Obasanjo, a-t-il fait quelques recommandations aux lauréats « La clé de la réussite c’est le travail et la prière (…) quand vous tombez, essayez de nouveau », a-t-il précisé.

Des prix spéciaux au menu de cette cérémonie qui a illuminé la capitale politique du Cameroun.

La cérémonie de ce 31 juillet était vive en émotions. Outre les récipiendaires du jour, certains enseignants du Cameroun, de la Gambie, du Nigeria entre autres, ont reçu des prix spéciaux de l’ICT University pour leur apport dans le système éducatif. Chief Dr Olusegun Obasanjo, a quant à lui reçu un prix spécial de cette université, pour ses nombreux services rendus à l’humanité, et pour le rôle qu’il aura joué pour la paix en Afrique centrale.

Par ailleurs, le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo a réitéré la volonté du président de République, Paul Biya, à œuvrer pour le développement du Cameroun à travers l’économie numérique. Aussi le Minesup a-t-il tenu à saluer, « la vision du promoteur de l’ICT University dont le projet permet le déroulement normal des enseignements pendant cette période de Covid-19, sans discontinuité. Ce faisant, il se situe dans le sillage et la vision de l’approche de la nouvelle gouvernance universitaire au Cameroun. », a-t-il expliqué.

« La formation digitale comme processus irréversible de la transformation du Cameroun, de l’Afrique dont le Nigéria où les résultats sont déjà visibles à travers Nollywood, un fleuron mondial de l’industrie cinématographique numérisé qui a connu ses premiers pas sous la présidence de notre illustre hôte, S.E. Grand Professeur, Docteur, Grand agriculteur, Olusegun Obasanjo », soutient Jacques Fame Ndongo.

Vivement une plus-value sur le marché de l'emploi, avec la nouvelle cuvée de diplômés de l'ICT - University !