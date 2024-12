Préparation des Fêtes de fin d’année : Le Cameroun a tenu son conseil de sécurité :: CAMEROON

Sur ordre du Président de la République, une réunion de sécurité de haut plan s’est tenue à Yaoundé, capitale politique du Cameroun et siège des institutions. Autour du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, le délégué général à ka sûreté nationale, ainsi que du général chef d’Etat-majeur des armées, des officiers généraux commandant les dix régions militaires interarmées et régions de gendarmerie.

La situation sécuritaire est menacée. L’alerte est maximale. Une réunion d’évaluation était alors nécessaire pour « Garantir des fêtes de fin d’année en toute quiétude ». Pour le journal Grand Angle Yaoundé, 28 novembre 2024. Sous l’égide du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, une réunion d’évaluation sécuritaire de premier plan s’est tenue dans la salle des actes du ministère de la Défense. Cet exercice stratégique, placé sous les instructions directes du chef de l’Etat Paul Biya visait à préparer le pays à des fêtes de fin d’année placées sous le signe d’une sécurité renforcée.

Tout cela pour un « Encadrement sécuritaire optimal ». Le ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo a présidé sur hautes instructions du Chef de l’Etat, Chef des Forces Armées, une réunion spéciale d’évaluation sécuritaire, hier, à son cabinet. Au regard du niveau d’alerte significativement relevé sur certains théâtres et dans la perspective de se prémunir des attaques surprises aux conséquences inévitablement fâcheuses, le Mindef a donné des instructions et des recommandations fermes, liées au renforcement du dispositif sécuritaire par le haut Commandement militaire, pendant cette période qui induit particulièrement un vaste mouvement de personnes et des biens. Ecrit le journal Le Soir

Finalement, la « Situation bien maîtrisée ». Pour le journal Le Temps des Infos, dans la salle de conférences du Ministère de la Défense, s’est tenue la traditionnelle réunion d’évaluation de la situation sécuritaire du pays en prélude à la célébration des fêtes de fin d’année 2024 et de Nouvel An 2025, réunion tenue sur Très Hautes Instructions du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef des Forces Armées. La première de ces deux fêtes, celle de la Nativité du Christ, attendue et populairement célébrée par tous les camerounais, abstraction faite de leur appartenance religieuse, aura lieu exactement dans un mois, jour pour jour.