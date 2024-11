INTERDICTION DE STARLINK AU CAMEROUN: La lettre de Shanda Tonme à Mme Rebecca Enonchong :: CAMEROON

"Sans rentrer dans le fond de l’argumentation à l’appui de votre position, je m’empresse de vous informer, qu’il y a déjà presqu’un an, je m’étais inquiété ouvertement par une correspondance adressée à qui de droit, de pouvoir et de prérogative, pour faire connaître mon opposition catégorique à la venue de cette solution novatrice certes, mais impérialiste au Cameroun."

L'intégralité de la lettre en dessous



"Madame l’administratrice de nombreuses sociétés,

Ma brave sœur et très cher compatriote,

S’il est des âmes qui font parler de notre pays, qui l’élèvent et le représentent avec brillance, compétence et expérience dans le monde, notamment dans les nouvelles technologies et l’émancipation dans l’ingénierie managériale, vous êtes incontestablement dans le peloton de tête. Je laisse de côté pour ne pas faire trop ou trop en dire, votre passion pour la bonne gouvernance, et votre dévouement prouvé la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vous êtes donc, chère sœur, une icône qui impose l’admiration, la célébration et la considération. Il n’y a honnêtement ni langue de bois ni propagande d’ostentation, à vous rendre hommage.

Chère compatriote,

J’ai pris connaissance avec beaucoup de respect et de tranquillité, de votre dénonciation de la décision du gouvernement de notre pays, de fermer la porte à Starlink, la création extraordinaire et révolutionnaire, de l’ingénieux Elon Musk de nationalité américaine.

Sans rentrer dans le fond de l’argumentation à l’appui de votre position, je m’empresse de vous informer, qu’il y a déjà presqu’un an, je m’étais inquiété ouvertement par une correspondance adressée à qui de droit, de pouvoir et de prérogative, pour faire connaître mon opposition catégorique à la venue de cette solution novatrice certes, mais impérialiste au Cameroun. Aujourd’hui c’est à juste titre, que je félicite ici, la décision prise par le gouvernement de notre pays. C’est un honneur méritée pour notre Ministre des PTT, Mme Libom Likeng Mendomo Minette, une autre femme brillante comme vous qui a piloté les études menant à cette décision avec une équipe solide.

En effet, une démonstration intellectuelle, mécanique et technologique ne prendrait pas grand temps ni grands arguments, mais une explication politique, nationaliste et diplomatique articulée sur l’importance de la préservation des légitimes intérêts nationaux serait fastidieux. Nous avons à cœur de protéger notre économie, nos investissements, notre capacité de créativité ainsi que des emplois en nombre, en fonds souverains et en ambitions de développement assumées e maîtrisées. Vous êtes mieux renseignée sur les grands pays, particulièrement les Etats unis, pour savoir que le libéralisme est un trompe œil. Au-delà des fanfaronnades doctrinales et idéologiques, les pays se protègent partout, et partout, ils travaillent à préserver leurs meilleurs acquis technologiques, en bloquant voire en discriminant très sévèrement les apports externes susceptibles de leur faire ombrage. Les meilleurs produits des technologies Russes et chinoises sont aujourd’hui interdits sur le territoire américain. C’est d’abord là-bas qu’il faut élever des protestations. Nous en avons terminé avec l’époque où des complicités locales voire des irresponsables, acceptaient de tuer nos génies. Certes le chemin demeure long, mais chaque fois qu’il sera possible, nous ferons au mieux. Le Cameroun a investi massivement dans la fibre optique et poursuit l’expansion et la consolidation de ce programme ambitieux. Des projets, nombreux, existent autour de CAMTEL, la société nationale des télécommunications dont la restructuration est déjà amorcée. Pour information, nous disposons d’un réseau de près de 15.000 Km de fibre optique à parfaire.

Nous ne pouvons pas, nous ne saurions, à ce moment précis, au regard de tout ce qui précède, livrer CAMTEL à une concurrence déloyale, ni lui imposer une marche forcée et des mesures de combat en contre-attaque, face à une super hyper multinationale impérialiste. Je ne dis pas que nous fermons les portes du pays, ou que nous demeurons loin des apports concurrentiels positifs susceptibles de combler, de compléter ou de corriger nos défaillances ou nos retards. Ce qui est en cause, c’est le facteur temps, un temps initiatique durant lequel, nous entendons progresser, construire, faire fructifier, avant d’embrasser les apports ou de permettre des rajouts. L’Inde et le Brésil l’ont fait. Pour l’instant donc, STRALINK C’EST NIET.

Je suis convaincu malgré tout, connaissant votre attachement au progrès de notre pays ainsi qu’à l’émancipation de sa population, que vous saurez prendre cette décision positivement, et surtout que vous allez continuer à être un porte drapeau national, engagé sur tous les fronts qui exigent vos immenses talents et compétences pour nous défendre et nous promouvoir.

Fraternellement./.