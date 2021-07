CAMEROUN :: Un homme et son fils assassinés à Mbindja. :: CAMEROON

Ils ont été surpris dans la maison par des malfrats qui les ont poignardés à plusieurs reprises.

Mohamadou Labal, 45 ans résidant à Mbindja, une localité située dans l’arrondissement de Mandjou et son fils Amadou âgé de 7 ans, ont été sauvagement assassinés dans la nuit du 22 au 23 juillet 2021 dernier. Selon Fadimatou la veuve de la victime, l’horrible scène s’est déroulée aux environs de 23 heures. Les malfrats qui vraisemblablement ne maîtrisaient pas l’architecture de la maison ont forcé la porte arrière et se sont introduits dans la chambre du petit Amadou, l’enfant qui s’est brusquement réveillé, face aux inconnus armés qui lui demandent son papa, l’enfant lance un cri de détresse.

Il est poignardé plusieurs fois au thorax et à l’abdomen. Le père de famille sort de sa chambre afin de voler au secours de son fils. Il est coincé dans une allée de la maison et reçoit plusieurs coups de poignard à différents endroits du corps. Gravement atteintes, les deux victimes décèdent sur place. Fadimatou quant-à-elle, a été grièvement blessée au niveau de l’avant-bras. Ce sont les cris de douleurs de Fadimatou qui ont alerté Arouna, le plus proche voisin qui a aussitôt volé à son secours.

Les meurtriers qui se sont volatilisés dans la nature courent toujours. Une enquête a été ouverte par le commissariat de sécurité publique de Mandjou. Les deux victimes ont été inhumées dans la pure tradition musulmane aux premières heures de la matinée du vendredi. Cet assassinat vient remettre sur la sellette, l’épineux problème de la recrudescence de l’insécurité dans les trois arrondissements (Bertoua 1er, Bertoua 2ème et Mandjou) de la capitale régionale de l’Est.