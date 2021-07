AFRIQUE :: Il était une fois, Samuel Eto’o et Didier Drogba : le duel par fans interposés :: AFRICA

“GOOOOOOOOOL ! […] BESTIAL ! GLOBAL ! TOTAL ! […] EL BARZA A LA FINAL !”

Terminé. Le flux du reportage jaillit en fanfare de la télévision. Les fans de Chelsea sortent du restaurant la queue entre les jambes, assaillis par les cris de jubilation des inconditionnels du FC Barcelone. Les fous-foot de Samuel Eto’o, qui iraient et vont souvent jusqu’à la bagarre pour défendre la réputation de leur « pichichi ». C’était en mai 2009, un certain soir de demifinale de la ligue des champions.

Nous sommes à Makia, un quartier de Douala avec une population à forte coloration ouest-africaine. Le Restaurant de l’Amitié, où l’on mange du saka-saka et du tchèp entre autres, est tenu par un papa guinéen que tout le monde appelle affectueusement Aliyou ; il est fréquenté avec assiduité non pas seulement pour les délices de sa cuisine dite sénégalaise, mais aussi parce que par quelque arrangement tacite, ses nombreux clients échangent là entre eux, ces commentaires d’avant et d’après-match qui entretiennent la flamme, l’amour, la passion du ballon rond.

Samuel Eto’o et Didier Drogba, ces deux gaillards ne se doutent peut-être pas jusqu’à quel point ils ont aidé à faire tourner les commerces en Afrique.

Didier Drogba n’oubliera jamais ce soir-là, c’est sûr, son royaume de fanatiques aussi. Avec un but inscrit dix minutes seulement après le coup d’envoi par le Ghanéen Michael Essien, un mur défensif à toute épreuve (Frank Lampard et John Terry veillant au grain), les Blues avaient eu l’avantage tout au long du match. Et ce d’autant plus que les hommes de Pep Guardiola s’étaient retrouvés à dix contre onze (Eric Abidal avait malheureusement écopé d’un carton rouge à la 66ème minute). La machine offensive du Barza était neutralisée, aucun tir cadré n’était parvenu à la cage de Chelsea pendant l’entièreté du temps réglementaire. La victoire semblait dans la poche pour le club londonien. Jusqu’à ce qu’à la fin de la rencontre, à la 93ème minute, sur une passe décisive, un caviar de Lionel Messi majestueusement transformé,

Andrés Iniesta n’accomplît sa destinée, ce pourquoi il est né ; ce pourquoi Diós l’a créé, lui et toute sa lignée généalogique, les fans du Barza ce soir-là en étaient du moins convaincus : Iniesta les avait délivrés des griffes du monstre, Chelsea FC de Roman Abramovitch, avec à la clé une qualification pour la finale de la ligue des champions.

Les supporters d’Eto’o s’en réjouissaient, on allait pouvoir respirer un peu pendant quelques jours, en attendant le prochain coup d’éclat de l’idole du camp adverse : Didier Drogba.

Un fait qui peut paraître curieux, maintenant qu’on peut se permettre de regarder tout cela avec un certain recul, c’est l’acharnement quasi-aveugle avec lequel d’innombrables passionnés camerounais ont toujours supporté l’attaquant ivoirien, Didier Drogba, parfois même au détriment de leur compatriote Samuel Eto’o Fils. Ce dernier avait pourtant des statistiques plus éloquentes : plus de buts marqués, plus de trophées soulevés en club comme en sélection, plus de récompenses individuelles, plus de dextérité dans le maniement du ballon, etc. C’est que, à bien y regarder, Didier Drogba devait avoir quelque chose en plus, qui faisait que le moindre de ses faits d’armes déclenchait une célébration, un délire fanatique beaucoup plus important que la jubilation suscitée par les prouesses de Samuel Eto’o. Le charisme, le charme, la chance ? On va dire un peu de tout cela réuni.

Un autre facteur qui paraissait trop évident pour passer inaperçu, c’est le soutien inconditionnel des médias français, que l’on sait très influents en Afrique francophone, et qui se montraient souvent très zélés lorsqu’il fallait encenser Didier Drogba, beaucoup plus qu’ils ne l’étaient lorsqu’il s’agissait de traiter d’une actualité favorable à Samuel Eto’o.

Didier Drogba avait en outre par voie de fait les faveurs du mouvement Coupé-décalé, qui depuis la Côte d’Ivoire faisait vibrer l’Afrique par sa musique, sa danse, ses lyrics balancés dans une sauce argotique ouest-africaine. Samuel aurait d’ailleurs courtisé certaines vedettes du Coupé-décalé pour donner le change à Drogba sur ce champ-là. On se souvient d’une certaine photographie de DJ Arafat, de regretté mémoire, exhibant une montre de luxe offerte, disait-on, par le goleador camerounais.

On n’oserait prétendre que Samuel Eto’o n’était pas supporté en Côte d’Ivoire. Il l’était, mais de toute évidence à des proportions moindres que l’engouement que suscitait Didier Drogba au Cameroun. Rappelons, soit dit en passant, que par une certaine considération la Côte d’Ivoire était aussi le pays de Samuel Eto’o. Ne dit-on pas en Afrique qu’un homme a trois villages : le village de son père, le village de sa mère, mais aussi le village de sa femme. Or, la compagne de Samuel Eto’o étant ivoirienne, il y avait pour ainsi dire des liens de famille entre lui et les ivoiriens, qui faisaient que Samuel était aussi chez lui à Abidjan.

A Abidjan justement, ce n’était pas toujours l’enjaillement. Les politiciens avec leurs luttes de pouvoir compliquaient la vie, plongeant le pays dans l’instabilité et l’insécurité.

Houphouët Boigny parti depuis 1993, le peuple ne parvient pas à s’entendre sur l’homme qui doit lui succéder, et c’est les politiques qui trinquent. A partir de septembre 2002, le pays est divisé en deux, avec plus de 60% du territoire contrôlé par des rebelles. Laurent Bagbo, le président élu et officiellement reconnu doit se contenter du reste, mais il garde néanmoins la mainmise sur les institutions.

Sous la pression de l’opinion internationale, des initiatives en vue de réconcilier les ivoiriens sont entreprises. Didier Drogba y participe, notamment à la commission dite de vérité et de réconciliation, sous la direction de l’ex-président déchu Henri Konan Bédié. Mais le mal est profond. Chacun des belligérants est convaincu d’avoir raison et veut imposer ses conditions. L’insécurité persiste. Les violences tribales sont exacerbées par les médias locaux. C’est évident, le retour à la paix n’est pas pour demain.

Les Ivoiriens gardent espoir, malgré tout. Ils ont soif de vie, de paix ; ils le disent, ils le chantent dans leurs chansons, ils l’expriment dans leur manière de célébrer, de s’enjailler.

Leur concept d’ambiance est devenu incontournable, avec des noms charismatiques comme Douk Saga (RIP), Molaré, des boyz bands comme Espoir 2000 ou encore Magic System.

L’autre grand motif de fierté et de célébration, c’est leur équipe nationale, les Eléphants de Côte d’Ivoire, portée par la star internationale Didier Drogba. Sa popularité, son aura en Côte d’Ivoire est telle qu’on le verrait bien président de la République. Mais l’homme reste humble. Il va notamment déclarer à ce sujet : « Ce n’est pas possible que le destin de tout un pays dépende d’un footballeur ».

Au Cameroun de Samuel Eto’o, on n’en est certes pas encore à la rébellion séparatiste du NOSO, mais ce n’est pas toujours la quiétude non plus. Là-bas, on ne parle encore que de grèves syndicales, de manifestations réprimées, d’élections contestées. Un pays à peu près normal en comparaison du cas beaucoup plus préoccupant de la Côte d’Ivoire.

En 2008 cependant, une vague de manifestations violentes secoue le pays. On craint le pire. A l’origine de ce grave mécontentement populaire, une inflation galopante, récupérée par une opposition alors quasi-moribonde qui voyait là une occasion de retrouver la scène politique et le soutien du peuple. On va dire que cette stratégie a payé. Les jeunes, incités par les hommes politiques, descendent dans la rue, cassent, pillent, mettent le feu aux commerces.

Ils sont d’autant plus colériques que leur équipe nationale, les Lions indomptables, vient de perdre en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2008, au Ghana, face aux Pharaons d’Egypte (encore !). La tension est vive.

Samuel Eto’o aurait peut-être fait une sortie pour appeler au calme, mais il l’aurait fait au même titre que certaines autres personnalités du pays, sans plus. Rien à voir avec l’influence exceptionnelle de Didier Drogba sur ses compatriotes dans des circonstances similaires. Cela peut s’expliquer par le fait qu’à l’époque, une fois sorti du terrain de football, le jeune Samuel manquait de maturité. Personne ne l’eût recruté comme conseiller, pas même pour le smig camerounais. On se souvient de ses déclarations quelque peu scabreuses (« Je regrette d’être Camerounais »), ses égarements côté privé, sex tape et autres complications.

Ce qui fait qu’en définitive, le jeune prodige du ballon rond n’avait vraiment pas l’attention des Camerounais lorsqu’il fallait parler des affaires sérieuses engageant la vie de la Nation.

Mais ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. Il ne se passe plus deux ou trois jours sans que l’on n’entende que Samuel Eto’o a été sollicité pour telle initiative bienfaitrice, ou tel autre projet social ou sportif. Il est devenu quasi-omniprésent dans les médias, à force d’agir ou de prendre part en faveur de multiples actions caritatives et humanitaires. On va dire qu’avec son instinct de goleador, il essaie de « marquer des buts ». L’aire de jeu n’est peutêtre plus la même, mais le match continue.