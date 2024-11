CAMEROUN :: Assassinat de Pamela Oku à Douala : L'ambassadeur congolais suit l'enquête de près :: CAMEROON

Le meurtre de la ressortissante congolaise Pamela Oku, survenu à Douala, suscite une vive émotion. Les autorités camerounaises sont mobilisées pour faire toute la lumière sur ce drame.

L'assassinat de Pamela Oku, ressortissante congolaise, survenu à Douala dans la nuit du 1er au 2 novembre dernier, continue de défrayer la chronique. Face à ce drame, la communauté congolaise, tant au Cameroun qu'en République démocratique du Congo (RDC), est sous le choc.

Pour marquer son soutien à la famille de la victime et suivre l'évolution de l'enquête, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Cameroun, Son Excellence Pierre Kashadile Bukasa Muteba, s'est rendu à Douala le 22 novembre. Il a notamment rencontré le gouverneur de la région du Littoral et s'est entretenu avec les enquêteurs de la police judiciaire.

« Nous sommes venus nous enquérir de l'évolution de l'enquête et faire un rapport à qui de droit », a déclaré l'ambassadeur. Cette visite témoigne de l'importance que les autorités congolaises accordent à cette affaire et de leur détermination à obtenir justice pour Pamela Oku.

Le principal suspect, le compagnon de la victime, Wilfried Mbadefeu Taguetang, qui a quitté le Cameroun quatre jours après le meurtre pour retourner en Belgique, est activement recherché. Les enquêteurs camerounais travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues belges pour le retrouver et l'interpeller.