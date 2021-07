CAMEROUN :: Abeng Té prend son envol vers l'avenir :: CAMEROON

Le jeudi 22 juillet 2021, s'ouvraient les Abeng Té Open Days, à Douala, notamment à la Maison du Combattant à Bonanjo.

C'était le lieu où il fallait être à coup sûr, pour faire une immersion intéressante dans l'antre feutrée d'une entreprise culturelle en gestation. Ceux qui ont fait le déplacement, malgré quelques déconvenues, n'ont pas été déçus ; ils ont pu toucher du doigt ce qui se fait d'audacieux dans l'entrepreneuriat culturel, également comment cette entité offre à différentes formes d'expression artistique une visibilité certaines.

Abeng Té, une gestation difficile

Un projet, qui se tisse dans les coulisses d'une famille, du couple MANGA et leur progéniture et qui prend forme sous les traits d'un groupe d'entreprises, gravitant autour de trois axes majeurs : création artistique locale et plus globalement africaine, mise en valeur de cette création et management professionnel au service de telles initiatives. Une idée mijotée depuis plus de dix ans et dont la matérialité se concrétise autour d'une entreprise qui emploie aujourd'hui une dizaine de personnes, aux compétences variées.

Présentation de Abeng Té Open Days

Abeng Té Open Days a donné à voir comment cette marque se décline en création artistique diversifiée. Fashion design, avec des vêtements, chaussures et accessoires qui allient modernité et tradition, dans un dédale de matières textiles et autres puisées au cœur de patrimoine d'ici ou d'ailleurs. Les produits cosmétiques, pour tout type de peau africaine, faits de matières puisées dans le terroir national, allant de lotion capillaire, au lait de toilette en passant par des savons et parfums aux senteurs tropicales. La menuiserie et maroquinerie s'expriment à travers du mobilier de salon, tiré d'essences de la forêt équatoriale, qui lui donne une allure rustique et rend hommage à l'ancestralité africaine, tout en épousant un design aussi moderne qu'il est varié. Le tableau ne serait pas complet, sans une place privilégiée accordée à la peinture sur chevalets de quelques jeunes artistes ayant participé à un concours, dont les œuvres ainsi primées sont venues grossir le patrimoine Abeng Té. Ces œuvres ont surtout la particularité de traduire des thématiques par lesquelles s'illustre la marque Abeng Té, dans cet alliage fabuleux du moderne à l'ancien, aux traditions, davantage ici à ce qui correspond aux aires socio-culturels du pays Afrique en miniature.

Pour marquer les débuts de Abeng Té Open Days, ce premier jour était consacré à la présentation de ce qui fait l'essence fondamentale de cette jeune entité et de l'ensemble des lignes de produits qu'elle propose. Le programme riche en articulations multiples comprenait, outre le mot liminaire de celui qui est à l'initiative de ce projet, Mr MANGA, suivi de l'intervention fort enrichissante de celle avec qui il partage autant de passions dans la vie, son épouse. Celle-ci avait la tâche remarquable de plonger l'assistance au cœur de cette institution, initiative et offres de produits et de de services. En outre, il a été possible de toucher du doigt et de l'œil ce que constituent ces offres somme toute alléchantes, disposées dans un autre compartiment du lieu qui accueille cette manifestation dans une visite guidée de l'exposition de tels produits, offerte aux convives, avec la présence remarquable de Mme la Déléguée Régionale des Petites et Moyennes Entreprises de l'Économie Sociale et de l'Artisanat.

Également, pour ajouter des couleurs merveilleuses à ce cocktail passionnant, des intermèdes divertissants animés par des artistes musiciens, en l'occurrence Vanister Mwan Akonolinga accompagné de sa charmante danseuse contorsionniste et le très célèbre OTTOU Marcelin, avec à ces côtés une charmante musicienne comme il sait les dénicher.

Toujours dans le chapitre intermèdes divertissants, on a également eu droit à la participation de Magloire dans ses atours aguichants de femme Africaine, également EDOUDOUA non glacé pour la partie humour.

Mais le couronnement de ce chapitre est la prestation mirifique de Sieur KOBE William, dans une performance artistique de haut vol, durant laquelle il réalisa en live le portrait de Mr MANGA, him self.

Abeng Té, une destinée, un avenir

Pendant que ce poursuit l'Open Days de cette marque, dont la jeune existence ne masque pas la plénitude des ambitions et la détermination incompressible des initiateurs, nous ne pouvons que souhaiter pleine réussite à cette entreprise, tant du point de vue de son rayonnement national et international que celui commercial. Vivement que ceci fasse tâche d'huile et donne à voir concrètement ce que vaut le MADE IN CAMEROON, porté fièrement par Abeng Té.