CAMEROUN :: Edith Jo dans la lutte pour la promotion des affaires et l’excellence Africaine :: CAMEROON

A l’initiative d’Edith Jo, des rencontres créatives ont eu lieu à Douala, la capitale économique du Cameroun. L’occasion était donnée de nouer des partenariats, de présenter les produits et services au grand public. Avec en prime la présentation d’un magazine qui prône l’excellence Africaine.

On connaissait l’artiste Edith Jo dans ses prestations sur scène et ses chansons entrainantes. Elle y est arrivée à 17 ans, pleine d’espoir qui s’est fondu pour donner place à l’entreprenariat culturel. Depuis 2008, avec la création du festival Edith Jo en fête on découvre une autre facette de ce personnage pluriel. Son leitmotiv est très simple « On peut partir de zéro pour devenir héro »

Depuis 15 ans, son expérience lui a permis de vivre et surtout de comprendre ce que traversent tous ceux qui entreprennent. Il faut donc comme elle sortir de leur silence ces hommes et femmes qui réussissent à bâtir des empires solides. Les faire parler pour inspirer les autres soit à oser soit à tenir bon pour ceux qui sont en action.

Cette année encore, à Douala, elle a remis ça, avec « creative meeting » qui se veut un moment de rencontre et d’échanges entre décideurs, entrepreneurs, porteur de projets et toute personne ambitieuse qui souhaite réaliser ses projets et créer des idées.

Dans cette foire qui a eu lieu à l’hôtel sawa, à l’instar du Port Autonome de Douala, les banques, entreprises et autres startuppers. Au milieu des échanges d’idées et d’expériences. A l’occasion, des partenariats se sont noués pendant des rencontres B to B. On apprendra à l’occasion l’extension du PAD vers l’ile de Manoka dans le 6e arrondissement de Douala.

Il y avait aussi la présentation du Magazine l’excellence Africaine. Avec en toile de fond, la ligne éditoriale qui « veut faire comprendre aux jeunes que l’effort, la patience et la persévérance peuvent les porter plus haut » Pour Mactar Sylla, un journaliste Africain bien connu qui est intervenu en vidéo conférence « Le Magazine l’Excellence Africaine symbolise l’Afrique qui bouge, qui se construit, évolue et va de l’avant »