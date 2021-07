CAMEROUN :: Carnet noir: Mort de l'homme politique Joachim Tabi Owono :: CAMEROON

Le Landerneau politique camerounais désormais amputé d'un de ses hommes. Joachim Tabi Owono est mort.

Le président fondateur du parti politique Action pour la méritocratie et l'égalité des chances ( Amec), est décédé des suites de maladie. C'est ce samedi, 24 juillet 2021, à l'hôpital de district de Mbalmayo, département du Nyong et So'o, dans la région du Centre Cameroun.

Il ne s'agissait vraiment pas d'un opposant au sens classique du terme. Joachim Tabi Owono n'était pas éloigné du pouvoir de Yaoundé qu'il a appelé à voter en 2018, lors du scrutin présidentiel du 07 octobre.

Le président de l'Amec s'est présenté aux élections présidentielles de 1997 et 2011, et a récolté des suffrages de respectivement de 0,46/% et 0,12% de suffrages, selon les organismes en charge des élections au Cameroun. Ingénieur agronome, Joachim Tabi Owono avait été cadre à la Société de développement de coton ( Sodecoton ) à Garoua dans le Nord du pays, avant de travailler au ministère camerounais de l'Agriculture.

En juin dernier, sans doute pour essayer de ne pas mourir politiquement, Joachim Tabi Owono qui ne croyait pas vraiment en l'existence du Coronavirus, saisit le Conseil constitutionnel, pour revendiquer l'annulation du vaccin contre cette pandémie au Cameroun. Il sera débouté pour "défaut de qualité"; sa requête rejetée purement et simplement.

Adieu président !