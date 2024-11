CAMEROUN :: Football : Michel Kaham recadre Marc Brys :: CAMEROON

L'association camerounaise des entraîneurs et éducateurs de football (Aceef), digère mal, les propos tenus par Marc Brys, l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, au cours de la conférence de presse d'après-match, Cameroun - Zimbabwe (2-1) mardi, 19 novembre à Yaoundé.

Alors qu'il répondait aux questions des journalistes, Marc Brys, a regretté l'absence sur le banc de touche de Joachim Mununga, son assistant, présent dans les gradins. « Sur le banc, il laisse un entraîneur avec le pro licence Uefa dans les tribunes. Mais, il y a quelqu'un qui a un diplôme D, ça veut dire qu'il peut entraîner la jeunesse. Il laisse quelqu'un qui a le même diplôme que moi, c'est le plus haut dans le monde», a déclaré Marc Brys.

Dans une mise au point faite mercredi, 20 novembre, Miche Kaham, le président de l'Aceef, révèle que « Messieurs Ndtoungou Mpile et David Pagou sont titulaires de la licence A Caf, la plus haute qualification actuellement exigible en Afrique et présentent des états de service suffisamment éloquents qui méritent davantage de considération ».

Michel Kaham qui dresse le palmarès du Cameroun en football, invite Marc Brys à maîtriser sa communication lors des prochaines interventions médiatiques, lui adresse ses félicitations pour la qualification à la Can 2025, et lui souhaite bonne chance pour la suite.