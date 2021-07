JEAN BAÏGUELE NOUVEL EVEQUE NATIONAL DE L’ÉGLISE ÉVANGELIQUE LUTHERIENNE DU CAMEROUN :: CAMEROON

Dimanche 18 juillet 2021 aux aurores, la fumée blanche a été aperçue à la Chapelle JERUSALEM de MEIGANGA (Région de l’Adamaoua).

Le Révérend Docteur Jean BAÏGUELE a été élu nouvel évêque national de l’Église Évangélique Luthérienne du Cameroun (EELC) avec 281 voix soit 53,42% des 526 votant. Cet enseignant à l’institut luthérien de Théologie de Meiganga élu au 1er tour a devancé ses 6 challengers notamment Révérend Docteur Paul DEOUYO (112 voix soit 21,29%) et Révérend André DJEDOU (78 voix soit 14,84%). A sa suite, le Révérend GARGA YAYA ZIZI sera élu Evêque national Assistant de l’EELC devant ses challengers les Révérends ADA JEANNETTE, BOBO JEAN et YAYA BOURNANG.

Auparavant, on a procédé au renouvèlement des mandats des membres du Conseil Synodal (Conseil d’administration) ainsi que les membres de la Commission constitution et convention (CCC), les membres du Comité de réflexion théologique, de liturgique et des affaires œcuméniques (CRTLAO).

Les défis à relever par la nouvelle équipe

Le premier challenge colle avec le thème 32ème synode Général qui s’est tenu à Meiganga du 15 au 18 juillet 2021 "L'autonomie financière de l'EELC pour un développement durable" Pendant les 4 ans que durera son mandat, le Révérend Docteur BAÏGUELE qui est par ailleurs le premier évêque de l’ethnie Mboum à accéder à cette charge aura comme défi à relever. Au-delà, le nouvel évêque est également attendu sur les chantiers de la réconciliation des différents fils de l’EELC, de la gouvernance et de l’évangélisation dans les nouveaux champs missionnaires.

Historique de l’EELC

L’Église Évangélique Luthérienne du Cameroun est issue de deux missions, l’une américaine (la Sudan mission) et l’autre Norvégienne (la Société des missions norvégienne). La mission américaine dirigée par Adolphus Eugène

Gunderson s'installe à Ngaoundéré en 1923. La société des missions norvégienne s'établit à Ngaoundéré le 6 mars 1925. La fusion des deux missions débute en 1955 et le premier synode le 17 décembre 1960 à Ngaoundéré donne naissance à l'Église Évangélique Luthérienne du Cameroun.

Du point de vue organisationnel, l’Église est structurée en quatre niveaux :Les plus de 2000 congrégations constituent les entités de base et 1er niveau de l’organisation ; Les plus de 2000 congrégations sont, pour le besoin de coordination des activités, organisées en 110 districts qui constituent le 2e niveau de l’organisation de l’Eglise ; Les 110 districts forment 10 Régions synodales ; le 3e niveau de l’organisation de l’Eglise ;La Direction centrale coordonne l’ensemble des activités de toute l’Eglise.