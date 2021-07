CAMEROUN :: Bafoussam : Six morts dans un accident :: CAMEROON

Un bus de transport interurbain et un camion ont fait ce bilan, dans un accident survenu dans la nuit du mardi au mercredi dernier.

Six morts et de nombreux blessés enregistrés. C’est le bilan de l’accident de circulation survenu dans la nuit du mardi 20 au 21 juillet 2021, dans la ville de Bafoussam. En effet, les populations du village Kena, lieu-dit « Camoco », dans le groupement Bamougoum, arrondissement de Bafoussam 3ème, ont vu leur sommeil être interrompu par un bruit peu ordinaire. Selon les déclarations recueillies sur les lieux du drame, le camion en excès de vitesse a percuté le bus avant de terminer sa course folle sur une bâtisse du côté inverse. « Nous étions déjà endormi à cette heure de la nuit. Un bruit m’a tiré de mon sommeil. J’ai cru d’entrée à un cambriolage. Une fois à l’extérieur, j’ai découvert que mon portail était à moitié ouvert. Plus loin, il y avait un bus dans un caniveau », raconte Audrey Solange Souop, un témoin de l’accident.

Dans la matinée d’hier, des usagers de la route et des curieux sont venus s’enquérir de la situation. Des questions fusaient de toute part. « Comment un camion qui allait de Bafoussam vers le Carrefour Dschang peut se retrouver dans le sens inverse et en plus dans les champs », lance un curieux à son vis-à-vis. « La position de ce camion suscite deux hypothèses : soit ce chauffeur dormait ; soit il conduisait sous l’emprise de l’alcool », rétorque à son tour son interlocuteur. En petits groupes, les curieux ont tenté en vain de s’accorder sur les causes réelles de cet accident mortel. Pendant des heures, ce camion impliqué dans ce drame est resté coincé dans une bâtisse. Les occupants sont sans égratignures.

Selon des témoins, le chauffeur de ce véhicule, destiné aux travaux de Btp appartenant à l’entreprise Cabte, une société de sous-traitance engagée dans la réalisation du projet de désenclavement du bassin agricole de l’Ouest, est décédé sur place. Les cinq autres personnes décédées sont les occupants du bus de Général express voyages. Les insignes de cette compagnie ont été détruits quelque temps seulement après l’accident. Ce bus de 70 places, immatriculé Lt 402 Sn, partait de Dschang pour Yaoundé avant d’être impliqué dans un accident au niveau de Bamougoum.

Alertés, les secours conduits par les éléments des sapeurs-pompiers, appuyés par certains riverains, ont permis de sortir les victimes du bus. Les blessés conduits à l’hôpital régional de Bafoussam sont hors de danger, selon les sources médicales. Les morts ont été déposés à la morgue du même hôpital.