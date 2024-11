An 42 du Renouveau : Guy Andela magnifie les oeuvres de Paul Biya aux Pays-Bas :: NETHERLANDS

À l’initiative de Mme Madeleine Liguemoh Ondoua Ambassadeur du Cameroun au Royaume des Pays-Bas, le Président du Bureau de Section RDPC du Benelux, Guy Andela qu’on ne présente plus dans l’arène politique de la diaspora, a tenu à présider personnellement le 42e anniversaire de l’accession de Paul Biya à la Magistrature Suprême. C’était le 16 novembre 2024 dans la somptueuse salle de l’Ambassade du Cameroun aux Pays-Bas sise à Amaliastraat 14, 2514 JC The Hague.

Après la minute de silence observée en mémoire des victimes du glissement de terrain survenu le 5 novembre 2024 à la Falaise de Dschang, Mme Miriam Itue, Présidente de la sous-section RDPC Holland-Sud est intervenue au nom des deux principales sous-sections RDPC des Pays-Bas. À savoir Holland-Nord et Holland-Sud. Elle n’a ménagé aucun effort pour revenir sur le bilan fort élogieux des 42 dernières années de Paul Biya aussi bien à la tête du Parti de la flamme qu’au sommet de l’Etat.

Guy Andela

Accompagné d’une forte délégation composée d’Etoga Longien, Président de la Sous-section RDPC du Luxembourg ; Henri Matam, représentant de la Section RDPC au Point Focal d’Elecam et Joseph Seh, Conseiller du Président du Bureau de Section RDPC aux Pays-Bas, Guy Andela a pris la parole pour magnifier les oeuvres du Président national du RDPC, Son Excellence Paul Biya dont le paisible et prospère règne a pu préserver la paix, la stabilité et le progrès au Cameroun. Le Président Guy Andela s’est particulièrement appesanti sur les grandes lignes du bilan des 42 ans du Renouveau dont le thème cette année est :

« Mobilisons-nous comme un seul Homme derrière le Président Paul Biya pour assurer la stabilité et le progrès du Cameroun autour des idéaux de paix et d’Unité Nationale ».

Mme Madeleine Liguemoh Ondoua a abondé dans le même sens en précisant que Paul Biya est un Homme politique exceptionnel qui a pu doter le Cameroun d’institutions solides, stables et durables. La coupure du gâteau du 42e anniversaire du Renouveau autour du buffet géant a eu lieu juste après l’allocution de Mme l’Ambassadeur du Cameroun aux Pays-Bas, laquelle était assistée des invités de marque à l’instar des ambassadeurs du Sénégal, du Maroc, de Tunisie, etc. La fête était belle … très belle. On dira que Mme l’Ambassadeur du Cameroun au Royaume des Pays-Bas a mis les petits plats dans les grands.