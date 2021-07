SUISSE :: Nathalie Yamb: “Supprimez l’aide publique au développement” :: SWITZERLAND

Égérie de la lutte pour la souveraineté africaine, Nathalie Yamb ne fait pas seulement parler d'elle sur le continent africain, mais également auprès d'un influent cabinet de lobbying suisse, qui menace de la poursuivre en justice. Franc cfa, économie, aide publique au développement, corruption: Une interview précise et sans langue de bois dans le media suisse-allemand Die Republik.

Un lundi de décembre à 9 heures du matin, Nathalie Yamb, opposante politique et militante du mouvement panafricain, est arrêtée par trois policiers dans son pays d'adoption, la Côte d'Ivoire. Douze heures plus tard, la Suisso-Camerounaise est dans un avion pour Zürich. Elle n'a sur elle que son sac à main, son passeport suisse et les médicaments pour sa maladie thyroïdienne, qu'un des policiers lui achète à l'aéroport. C'était en 2019. Depuis, Nathalie Yamb vit dans un endroit en Suisse que nous ne sommes pas autorisés à divulguer ici.

Nathalie Yamb, pourquoi la Côte d'Ivoire vous a-t-elle déportée vers la Suisse ?

Officiellement, j'ai été expulsée parce que mes activités étaient incompatibles avec l'intérêt national. Officieusement, j'ai été expulsée parce que mes activités entraient en conflit avec les intérêts de la Françafrique - autrement dit, l'influence française en Afrique. La France considère toujours ses anciennes colonies d'Afrique occidentale et centrale comme une arrière-cour de Paris où elle peut se servir.

Sur quoi fondez-vous cette critique ?

Par exemple, la France dispose toujours d'un droit de préemption sur les ressources naturelles de plusieurs pays africains. Cela remonte au pacte colonial, des traités imposés aux colonies après la Seconde Guerre mondiale en échange de leur "indépendance". En déclarant que la France continue de coloniser l'Afrique avec des méthodes comme celles-ci, j'ai contrarié Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, et plus important encore, le président français Emmanuel Macron. Mon expulsion était une tentative pour me faire taire. Ça n'a pas marché, je suis plus bavarde que jamais.

Vous pensez que la France a eu une influence sur votre déportation ?

Cinq semaines avant mon expulsion, j'ai prononcé un discours lors du sommet Russie-Afrique à Sotchi, lors duquel j'ai critiqué la politique africaine de la France. Il s'agissait en fait d’un discours similaire à ceux que j'ai tenus pendant des années en Afrique, et ils n’ont jamais conduit à une arrestation. Mais cette fois, la scène était plus grande, plus internationale. Le discours est devenu viral. Et lorsque même le journal français Le Monde en a parlé, et qu'on m'a demandé à maintes reprises dans la rue après mon retour si j'étais "la dame de Sotchi", j'ai su que ma vie était sur le point de changer fondamentalement. Et voilà.

Dans votre discours à Sotchi, vous avez notamment critiqué le franc CFA - la monnaie utilisée par 14 États d'Afrique occidentale et centrale. Qu'est-ce qui vous dérange ?

Le franc CFA a été qualifié de "colonialisme monétaire" par le "Wall Street Journal". C'est exactement ce qu'est le CFA, qui était appelé "franc des colonies françaises d’Afrique" lors de sa création en 1945. Aujourd'hui encore, il y a deux Français au conseil de surveillance de la banque centrale d'Afrique de l'Ouest et un Français à la banque centrale d'Afrique centrale. Nous devons déposer 50 % de nos réserves de change au trésor public à Paris - en contrepartie, la France garantit la convertibilité du franc CFA. La valeur du franc CFA était à l'origine arrimée au franc français, maintenant à l'euro, sans aucune consultation préalable des peuples respectifs. Les pays de la zone CFA n'ont donc aucune possibilité de réévaluer ou de dévaluer leur monnaie, et dispose donc d’une monnaie beaucoup trop forte. Le franc CFA sert de taxe à l'exportation et de subvention à l'importation. Cela rend nos propres produits non compétitifs. Cela empêche l'industrialisation de l'Afrique.

Mais la garantie de convertibilité fait également du franc CFA une monnaie extrêmement stable, ce qui est attrayant pour les investisseurs étrangers et garantit un taux d'intérêt plus faible sur la dette publique. N'est-ce pas un avantage considérable ?

Si le franc CFA est si attrayant, pourquoi la France réalise-t-elle ses plus gros investissements en Angola, en Afrique du Sud, au Kenya, au Mozambique et en Algérie ? Aucun de ces pays n'a le franc CFA. Fondamentalement, la plupart des investissements en Afrique sont réalisés dans les pays qui possèdent des gisements de pétrole, ou dans lesquels l'état de droit fonctionne - quelle que soit la monnaie. Non, la seule stabilité que le franc CFA garantit est la pauvreté. La France, en revanche, en profite. Un exemple : les billets et les pièces de francs CFA sont frappés et imprimés en France, ce qui représente 40 à 50 % du volume des commandes de la Banque centrale française dans ce domaine - et fait des pays du CFA des "clients importants" que l'on veut garder, comme le dit la Banque de France elle-même.

Si seule la France en profite, pourquoi la plupart des dirigeants d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale s'accrochent-ils encore à cette monnaie ?

Malcolm X a utilisé le terme "nègre de maison" ("House Negro") pour désigner les Noirs qui s'identifient trop à leur maître. La France a cultivé des élites qui lui sont loyales dans les pays du CFA, et qui agissent non pas dans l'intérêt de leur peuple, mais dans leur propre intérêt. Et au final, dans l'intérêt de la France. Si, malgré cela, un président décide de quitter le franc CFA, son pays doit s'attendre à des représailles.

Pouvez-vous donner un exemple ?

Prenons l'exemple de l'"Opération Persil" : lorsque la Guinée a quitté la Communauté française et le CFA en 1959 et lancé sa propre monnaie, les services secrets français ont mis des faux billets en circulation pour déstabiliser la monnaie et l’économie. Mais bien évidemment, la France est censée n'avoir aucun intérêt à préserver le franc CFA…

Néanmoins, le franc CFA sera bientôt de l'histoire ancienne : Emmanuel Macron lui-même a annoncé, fin 2019, la fin de la monnaie. Il doit être remplacé par l'Eco, un vieux projet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, qui comprend également des poids lourds comme le Nigeria ou le Ghana, qui n'appartiennent pas à la zone du franc CFA. Bonne nouvelle ?

Stop. L'Eco de Macron n'a rien à voir avec l'Eco de la Cedeao. Macron a simplement détourné le nom. Son Eco n'est rien d'autre qu'un rebranding du franc CFA, - devenu entre-temps impopulaire auprès de la population, notamment grâce à notre travail -, un rebranding auquel le Nigeria et le Ghana, anglophones et ne faisant pas partie de la zone CFA, ne participeront heureusement jamais.

Au moins, l'Eco de Macron supprimerait l'obligation de déposer 50 % des devises étrangères à Paris.

Selon Macron, deux choses seraient différentes: Les pays pourraient décider eux-mêmes où déposer 50 % des devises, et les Français se retireraient des conseils de surveillance des banques centrales africaines. Mais cela ne pose pas de problème pour Macron : Grâce à l'élite politique africaine cultivée par la France, qui se répartira les sièges du conseil de surveillance, les devises continueront d'être stockées à Paris. De plus, le nouveau traité discuté devant l'Assemblée nationale française l'année dernière stipule que la France peut toujours avoir un siège. Rien ne change.

Dans une interview accordée à "Jeune Afrique", Macron a déclaré que les voix qui critiquent la France, comme la vôtre, étaient soudoyées par la Russie, entre autres. Madame, êtes-vous un agent russe ?

(rires) Si c'est le cas, cela fait plus de 20 ans que j'attends mon premier chèque de Poutine. Blague à part. Je ne suis ni contre la France, ni pour la Chine ou la Russie, je suis résolument pour l'Afrique.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

Cela signifie que je suis contre la politique que la France mène en Afrique. Et oui, cela signifie également que je considère la Russie ou la Chine comme des partenaires importants lorsqu'il s'agit de nous libérer des carcans coloniaux existants. Mais cela ne rend pas la Chine et la Russie inoffensives ou n’en fait pas des bienfaiteurs. Eux aussi doivent le savoir très clairement : l'Afrique ne cherche pas de nouveaux propriétaires. Nous, Africains, devons apprendre à négocier des accords gagnant-gagnant. Cela pourra aussi être le cas avec la France à un moment donné, mais pas tant que ce pays continuera à se comporter envers nous comme il l'a fait jusqu'à présent. Nous avons d'abord besoin d'une rupture nette : un moratoire de cinq à dix ans s’impose.

L'Eco au sens de la Cedeao - complètement sans la France, mais avec le Nigeria comme colonne vertébrale stabilisatrice - est-il un moyen approprié pour mettre l'Afrique en meilleure position dans les négociations futures ?

Même si beaucoup de mes camarades de lutte ne sont pas d'accord avec moi sur cette question : Non, à mon avis, l’Eco de la Cedeao restera une utopie. Une union monétaire avec des pays aussi divergents économiquement que le Nigeria et la Guinée-Bissau n'a de sens que si l'intégration se fait à tous les niveaux. Les pays de la Cedeao devraient devenir comme la Suisse : une confédération avec une seule armée, un seul gouvernement, un seul budget - et un système de péréquation financière. Mais nous en sommes encore loin.

Que manque-t-il ?

Aucun des chefs d'État en place n'est prêt à renoncer au pouvoir; et même à l'intérieur des frontières nationales individuelles, la pensée tribale reste un facteur de division. Tant que ce raisonnement n'est pas dépassé, chaque pays devrait avoir sa propre monnaie. Et nous devons apprendre à être sérieux en affaires. Et quand je dis "nous", je veux dire l'Afrique, pas la Côte d'Ivoire ou le Cameroun - parce que je n’accorde aucune considération aux frontières nationales qui ont été tracées, en l’absence des Africains, par les colons en 1884 à Berlin.

En février 2020, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a annoncé, lors de sa visite d'État en Suisse, qu'à l’avenir, il ne fournirait plus de fèves de cacao aux producteurs de chocolat suisses, mais qu'il produirait lui-même du chocolat. Est-ce une façon de faire des affaires sérieuses ?

C'est certainement un moyen. Contrairement à d'autres présidents africains, Akufo-Addo a une vision. Cependant, il y a un hic, car cet exemple spécifique concerne le cacao. En Afrique, nous ne consommons que 4 % du cacao que nous cultivons. Oui, nous devons développer les chaînes de valeur pour exporter non seulement des matières premières, mais aussi des produits transformés. Mais nous devons avant tout planter et produire ce que nous consommons nous-mêmes. Les pays d'Afrique de l'Ouest sont les premiers producteurs de cacao, mais ne mangent pas de chocolat ; nous cultivons du caoutchouc, mais importons les pneus de nos voitures ; et bien que notre aliment de base soit le riz, aucun pays d'Afrique de l'Ouest ne cultive suffisamment de riz pour satisfaire sa demande nationale. J'espère que la pandémie, au cours de laquelle de nombreux pays sont restés assis sur leurs produits d’exportation, va nous réveiller.

L'Afrique n'arrive-t-elle pas trop tard pour développer des chaînes de valeur compétitives ?

Pour le chocolat, c'est probablement vrai. Mais pour d’autres produits - pas nécessairement. Un exemple : lorsque je vivais au Nigeria il y a 15 ans, les Nigérians ont commencé à fabriquer leurs propres bus. Quand, confortablement assis dans nos 4x4 importés dernier cri, on croisait ces véhicules primitifs sur les routes de Lagos, on rigolait - moi y compris. Mais regardez le Nigeria aujourd'hui - le pays a de loin l'économie la plus forte d'Afrique, et Volkswagen y a entre temps ouvert des usines d'assemblage. Un autre exemple : Quand un Nigérian lance une usine de fabrication de pâtes, le gouvernement impose une interdiction d'importation de nouilles - pendant trois mois, six mois, un an. Bien sûr, ce n'est pas forcément la qualité Barilla, mais on peut donner son avis et permettre aux producteurs de s'améliorer. C'est ainsi que se crée le savoir-faire, c'est ainsi que nous nous développons. Notre plus grand potentiel réside dans les ressources humaines - c'est là que nous devons investir. Quand je vois les efforts énormes que les jeunes Africains fournissent pour se rendre en Europe, j'imagine ce que ce serait s’ils avaient la possibilité d'utiliser cette énergie dans leur pays d'origine.

Que doit-il se passer pour que cela soit possible ?

Le dernier rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement indique que l'Afrique perd environ 88 milliards de dollars US par an en raison de la fuite illégale des capitaux. Nous devons contrer cela avec des lois fortes - et surtout : demander des comptes aux multinationales.

Comment ?

Les multinationales qui ont des succursales en Afrique sont autorisées à rapatrier la quasi-totalité de leurs bénéfices dans leur pays d'origine - sans vraiment payer d'impôts. Ainsi, pratiquement rien de l'argent qu'ils gagnent ne reste en Afrique. L'Éthiopie est jusqu'à présent le seul pays qui oblige les entreprises à payer des impôts sur leurs bénéfices - et surtout : à en réinvestir une partie sur place. Cela n'apporte pas seulement des avantages économiques, car : Les entreprises qui investissent veilleront à ce que les pays soient politiquement stables et que l'état de droit soit fonctionnel. Elles seront les premiers freins à la corruption et aux tentatives de déstabilisations souvent ourdies par leurs États d’origine ou les puissances étrangères.

Vous avez vous-même travaillé pendant de nombreuses années en tant que manager à des postes de direction de telles multinationales. Dans quelle mesure pensez-vous qu'il soit réaliste que les pays individuels puissent appliquer de telles lois ?

Important : la responsabilité des entreprises n'est pas la seule à être engagée, les pays africains doivent également faire leurs devoirs dans ce domaine. C'est un travail politique et diplomatique considérable, mais c'est possible - au Ghana, ces discussions ont lieu en ce moment même. Je l'ai calculé pour l'Afrique de l'Ouest : si au moins la moitié des bénéfices sont réinvestis, on peut tranquillement se passer de l'aide au développement. De toute façon, l'aide au développement fait plus de mal que de bien. Je ne parle pas de l'aide au développement privée mais gouvernementale, de tous les milliards que l'Europe et les États-Unis envoient chaque année en Afrique. Supprimez-les !

Êtes-vous sûre que tout irait mieux alors ?

Regardez : 60 ans d'aide au développement ont apporté quelle amélioration? Ce dont nous avons besoin, ce sont des écoles, des universités et des cursus d’apprentissages où les bonnes personnes sont correctement formées et produisent des entrepreneurs qui fabriquent leurs propres produits et créent des emplois.

L'aide au développement ne serait-elle pas destinée, entre autres, à la construction de telles écoles ?

Je pense l’aide publique au développement sert surtout à donner bonne conscience aux donateurs - c'est que du cinéma ! Les pays donateurs savent très bien l'utilisation tordue que nos chefs de gouvernement font de cet argent: ils lancent des projets d'infrastructures superflus et surfacturés qui ne profitent pas à la population - ou ils le détournent directement dans leurs propres poches. Pratiquement rien ne parvient aux citoyens, mais c'est nous qui sommes endettés par la suite.

En d'autres termes : une aide bien intentionnée mais qui n'aboutit à rien de bon ?

C'est vrai. Les fonds de l’aide publique au développement sont comme des gouttes qui nous empêchent d’être assoiffés, mais ils ne sont pas une source viable pour étancher notre soif et nous nourrir. Si les États qui envoient "si généreusement" leur aide au développement veulent vraiment lutter contre la pauvreté en Afrique, ils devraient plutôt regarder le président français droit dans les yeux et lui dire : "Ça suffit". La complicité de l'Europe doit cesser.

Vous êtes un membre important du parti progressiste d'opposition Lider, un parti allié aux sociaux-démocrates suisses au sein de l’Alliance progressiste. Cependant, votre critique de l'aide au développement et du rôle de la France en Afrique est surtout partagée par des politiciens d'extrême droite comme Marine Le Pen, comme Matteo Salvini ou Luigi Di Maio. Une contradiction ?

C’est assez surprenant que presque personne en Europe ne semble se soucier du fait que l'UE, via la France, est de facto dans une union monétaire avec 14 pays d'Afrique occidentale et centrale. Les gens de droite ne veulent pas de nous ici en Europe, et certains parmi eux ont apparemment compris que les Africains fuient la pauvreté, et que cette pauvreté est entretenue, entre autres, par le franc CFA. La droite nationaliste européenne n’est pas la seule à avoir fait ce constat: à gauche, ce sont surtout les fondations privées ou les communistes qui partagent ce point de vue. Effectivement, il semble qu'il n'y ait en fait qu'au sein des extrêmes, à droite ou à gauche, que le débat sur le CFA ou la pertinence ou non de l'aide au développement se tient.

Même si l'Europe devait regarder la France profondément dans les yeux : Qu'en est-il des 40 autres pays d'Afrique qui ne font pas partie de la zone CFA ? Si ce n'est par l'aide au développement, comment l'Europe devrait-elle apporter son soutien ?

Permettez-moi d'abord de dire ce qu'il ne faut pas faire avec un exemple actuel de la crise du Covid : la France a commandé des millions de doses d’AstraZeneca qu’elle n’arrive pas à écouler auprès d’une population française très sceptique, et donc les vaccins sont envoyés en Afrique! Ce qui n'est pas assez bon pour vous est assez bon pour nous - et en plus nous devrions être reconnaissants que vous nous utilisiez comme un dépotoir. Cela reflète exactement l'attitude de l'Europe envers l'Afrique : c’est inacceptable!