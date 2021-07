CAMEROUN :: Joel Sikam: Cet entrepreneur qui doit inspirer les jeunes :: CAMEROON

Au lieu de toujours donner du poisson à un enfant, apprend lui à pêcher », dit une sagesse chinoise. Joël Sikam aurait même pu se passer de cette sagesse quand on sait qu’appartenant à une fratrie de cinq enfants ayant baigné dans un univers des affaires, il pouvait bien croiser les bras et attendre tout de ses parents dont l’histoire renseigne que ses deux parents étaient reconnus l’un des plus grands commerçants du pays (son père) et l’autre comme étant l’une des premières femmes d’affaire à faire la ligne Dubaï/Cameroun au début des années 1990, développant ainsi la filière textile du pays.

Ancien élève du lycée Joss de Douala étant parti peaufiner ses études secondaires en France avant de continuer au États Unis où il a obtenu un Bachelor in Business Administration à l’Université du North Texas, institution universitaire dans laquelle il s’est démarqué dans les activités scolaires au sein de la North Texas Student Investment Group en qualité de Senior Analyst.

Cet amoureux de la balle orange débutera ainsi sa carrière professionnelle à Saxon Mortgage comme portfolio performance manager jusqu’en Mai 2011. Mais mu par une volonté de servir son pays, il y retournera un an plus tard. Dans la foulée, il mettra alors sur pied sa propre entreprise : la First Transact International Services (Fisco Sarl), spécialisée dans les produits d’entretien et de nettoyage au travers de produit phare “Simad”.

Il faut dire que contrairement à son père, Joël Sikam n’a jamais voulu se contenter d’acheter des pièces à l’étranger et les revendre. Rêvant d’être un industriel, promouvoir le « Made in Cameroon » était devenu son dada. Il s’est toujours rêvé en industriel. « Au début, je suis rentré pour rejoindre l’entreprise familiale. Très vite, j’ai eu envie de plus. Je décide de créer Firstransact International Services (Fisco Sarl). J’opérais en tant que sous-traitant pour les entreprises internationales telles que Schlumberger, Maersk, Cosmo Energy ou encore Addax. Ma mission était de mettre à leur disposition des produits chimiques, nettoyants pour leurs différentes plateformes. En 2015, la crise pétrolière au Cameroun a poussé certaines entreprises à partir du pays. C’est pour cette raison que j’ai décidé de créer mon usine. Car j’ai estimé que je ne pouvais plus me permettre d’importer des produits à l’étranger pour répondre à la demande locale. C’est ainsi que la marque Simad, spécialiste en produits d’entretien, de nettoyage, est née dont le premier produit est a vu le jour, le 15 mai » avait-il indiqué en son temps. Raconte Joël Sikam.

Membre du Gicam depuis 2014 parce qu’estimant qu’appartenir à une organisation patronale légitimait l’existence d’un entrepreneur, il œuvre à donner et à rassembler des difficultés que rencontrent les Pme camerounaises pour améliorer le quotidien et le devenir des entreprises et des jeunes dirigeants. Ses ambitions en tant que Président du Cdpme Gicam sont de promouvoir l'entrepreneuriat africain dans le secteur industriel ; mettre en lumière le rôle des patronats pour favoriser le développement du secteur privé africain et notamment les Pmes. Car pense-t-il, « une industrie est créatrice de valeur alors que le commerce est ce que j’appelle la transition de valeur ». Et en guise de conseil à la jeune génération qui devra s’inspirer de son expérience, il leur recommande justement plus de réalisme : « Commencez à taille réelle, soyez réaliste et gardez à l’esprit que la résilience est une valeur qu’il faut avoir lorsqu’on se lance. Car le chemin est souvent rempli d’embuches ».