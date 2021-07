SUISSE :: Voici le communiqué sur la gigantesque manifestation de samedi contre Paul Biya à Genève :: SWITZERLAND

La diaspora camerounaise hostile au régime de Yaoundé, annonce une gigantesque manifestation le samedi 17 juillet 2021 à Genève en Suisse, pour demander aux autorités helvétiques ainsi qu'à l'hôtel Intercontinental, de ne plus accueillir le chef de l'État camerounais.

Lisez plutôt le communiqué des organisations de la diaspora camerounaise. Une communication au vitriol contre le régime de Yaoundé à qui, il est notamment reproché le pourrissement de la crise anglophone qui selon les contempteurs de Paul Biya, a déjà fait plus de 10 0000 morts.

"Diaspora Résistante Camerounaise

Contact presse: +41 78 888 64 94

La diaspora camerounaise résistante prépare des manifestations massives à Genève contre le dictateur Paul Biya de la République du Cameroun

Deux ans après avoir été chassé de Suisse par la même diaspora, le dictateur et Génocidaire de 88 ans, Monsieur Paul Biya, est de retour à Genève. Au pouvoir sans partage depuis 39 ans, il a conduit le Cameroun vers l'impasse à coups d'élections truquées, des détournements massifs de la Fortune publique, les violations diverses des droits de l'homme avec à la clé une guerre sanglante qu'il impose à son peuple depuis bientôt 05 ans.

Après avoir fait un prêt bancaire pour financer les Euros bonds et hypothéquer le devenir des camerounais, qui par ailleurs sont déjà pauvres et très endettés ( PPE), il revient une nouvelle fois gaspiller des millions d'euros de l'argent du contribuable camerounais, profiter du luxe de l'Hôtel Intercontinental de Genève (ICHG), tout en laissant derrière lui plus de 10.000 morts, victimes des guerres vicieuses en cours dont le génocide anglophone, dans 3 régions du pays. Son gouvernement et lui-même font actuellement l'objet d'accusations de détournemment de 274€ millions d'euros de fonds du FMI (Anti-Covid 19), d'arrestations des milliers de prisonniers politiques torturés. L'hôte de marque de la confédération Suisse, monsieur Paul Biya, n'est autre que ce despote qui, au mépris du DIALOGUE INCLUSIF sans cesse reclamé par ses compatriotes, nargue son peuple par son silence arrogant depuis 02 années. Les acteurs de la Médiation Suisse le savent très bien.

Le mercredi 14 juillet 2021, la diaspora camerounaise donnera une conférence de presse à 10h à la Rue des Rois , 1204 Genève , puis s’en suivra une grande manifestation le samedi 17 juillet 2021 devant l'Hôtel Intercontinental de Genève (ICHG), pour protester contre le soutien indéfectible et immoral de ce dictateur meurtrier par le gouvernement suisse et l'ICHG.

Au cours de ses 39 ans de règne, Paul Biya aura passé 05 ans de loisirs cumulés à l'étranger, principalement à l'ICHG où il occupe les derniers étages entiers au prix de plus de 50.000 euros par nuit, tandis que le la majorité de ses concitoyens vit avec moins de 02 euros par jour, sans eau potable, sans électricité, sans hôpitaux, sans écoles, sans routes ni emplois et logements de qualité.

Nous exigeons une fois de plus, que la Confédération suisse et ICHG cessent immédiatement toute collaboration avec ce tyran; qu'elle s'abstienne de le légitimer en l'accueillant dans ce pays qui est censé être un phare de lumière et justice.

Nous exigeons également que la Confédération suisse adopte un Décret interdisant au dictateur Biya, et à jamais de fouler son sol et qu'elle gèle ses comptes bancaires, confisque ses biens, tous mal- acquis avec l'argent volé au peuple camerounais.

La diaspora camerounaise résistante est constituée d'un groupe éclectique d'individus militants et organisations dont le but est d'apporter un changement de régime, la liberté, la justice, la paix et la prospérité au Cameroun, en exigeant la démission immédiate du dictateur Paul Biya, ou en le renversant par d'autres moyens.

Fait à Genève le 13 juillet 2021.

La Cellule de communication"